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Жерара Депардье обвинили в изнасиловании и домогательствах

Виктория Шанина
Сегодня в 22:28

В декабре французскому актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании. СМИ стало об этом известно только сейчас, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс-Пресс».

Обвинение было выдвинуто по делу 2018 года. Об изнасилованиях со стороны Депардье рассказала 22-летняя актриса. По словам девушки, она дважды подвергалась домогательствам во время репетиций пьесы, которые проходили дома у актера в Париже.

В 2019 году прокуратура Парижа закрыла дело, так как не нашла состава преступления. Однако девушка добилась его возобновления.

Мера пресечения для Депардье избрана не была. Его адвокат Эрве Темиме заявил, что актер отрицает все обвинения и сожалеет, что информация распространилась в сети.

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