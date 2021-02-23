Жерара Депардье обвинили в изнасиловании и домогательствах

В декабре французскому актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании. СМИ стало об этом известно только сейчас, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс-Пресс».

Обвинение было выдвинуто по делу 2018 года. Об изнасилованиях со стороны Депардье рассказала 22-летняя актриса. По словам девушки, она дважды подвергалась домогательствам во время репетиций пьесы, которые проходили дома у актера в Париже.