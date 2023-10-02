Реклама
Новости

Жерар Депардье впервые ответил на обвинения в изнасиловании. Актер их отрицает

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:37

Жерар Депардье прервал молчание и впервые ответил на обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Он опубликовал отрытое письмо в газете Le Figaro под заголовком «Я хочу наконец рассказать вам правду».

По словам актера, он больше не может мириться с тем, что слышит и что читает о себе в последние несколько месяцев. «Я думал, что меня это не волнует, но нет, на самом деле нет. Все это меня задевает. Хуже того, это выбивает меня из колеи», — написал он.

Депардье подчеркнул, что никогда не оскорблял женщин. «Обидеть женщину — это все равно что ударить ногой в живот собственную мать. Одна женщина впервые пришла в мой дом, легким шагом поднялась в мою комнату по собственной воле. Сегодня она говорит, что ее там изнасиловали. Она вернулась во второй раз», — говорится в его письме.

В нем актер также ответил на обвинения в неподобающем поведении на съемочной площадке. «Я часто делал то, на что другие не осмелились бы: раздвигал границы <…>, чтобы посмеяться. Но не все смеялись. <…> Я прошу извинить меня за то, что вел себя как ребенок, который хотел повеселиться на галерке», — написал он.

В апреле 13 женщин обвинили Депардье в насилии и сексуальных домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. Их показания дополнили обвинения актрисы Шарлотт Арну.

В 2018 году она анонимно рассказала об изнасилованиях со стороны Депардье. По ее словам, она дважды подвергалась домогательствам во время репетиций пьесы, которые проходили дома у актера в Париже.

расскажите друзьям
люди
Жерар Депардье
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»