Жерар Депардье впервые ответил на обвинения в изнасиловании. Актер их отрицает

Жерар Депардье прервал молчание и впервые ответил на обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Он опубликовал отрытое письмо в газете Le Figaro под заголовком «Я хочу наконец рассказать вам правду».
По словам актера, он больше не может мириться с тем, что слышит и что читает о себе в последние несколько месяцев. «Я думал, что меня это не волнует, но нет, на самом деле нет. Все это меня задевает. Хуже того, это выбивает меня из колеи», — написал он.
Депардье подчеркнул, что никогда не оскорблял женщин. «Обидеть женщину — это все равно что ударить ногой в живот собственную мать. Одна женщина впервые пришла в мой дом, легким шагом поднялась в мою комнату по собственной воле. Сегодня она говорит, что ее там изнасиловали. Она вернулась во второй раз», — говорится в его письме.
В нем актер также ответил на обвинения в неподобающем поведении на съемочной площадке. «Я часто делал то, на что другие не осмелились бы: раздвигал границы <…>, чтобы посмеяться. Но не все смеялись. <…> Я прошу извинить меня за то, что вел себя как ребенок, который хотел повеселиться на галерке», — написал он.
В 2018 году она анонимно рассказала об изнасилованиях со стороны Депардье. По ее словам, она дважды подвергалась домогательствам во время репетиций пьесы, которые проходили дома у актера в Париже.