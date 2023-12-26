50 французских деятелей культуры выступили в поддержку Жерара Депардье

«Мы не можем больше молчать перед обрушившимся на него линчеванием, потоком ненависти, льющимся на него. Без учета нюансов и вопреки презумпции невиновности, которая была бы гарантирована ему, как и всем остальным, если бы он не был таким гигантом кино», — говорится в письме.