50 французских деятелей культуры выступили в поддержку Жерара Депардье

Пьер Ришар, Эмманюэль Сенье и 48 других деятелей культуры опубликовали открытое письмо, в котором заступились за Жерара Депардье. Актера обвиняют в сексуализированном насилии.
В числе прочих, обращение подписали актеры Венсан Перес, Бенуа Пулворд, Шарлотта Ремплинг, Кароль Буке и Натали Бай, режиссер Бертран Блие, писатель Буалем Сансал, а также модель и бывшая первая леди Карла Бруни.
«Мы не можем больше молчать перед обрушившимся на него линчеванием, потоком ненависти, льющимся на него. Без учета нюансов и вопреки презумпции невиновности, которая была бы гарантирована ему, как и всем остальным, если бы он не был таким гигантом кино», — говорится в письме.
По словам деятелей культуры, за свою жизнь Депардье внес большой вклад в искусство Франции. «Мы хотим помнить все хорошее, что сделал нам этот человек, на протяжении всей своей жизни. И нам, артистам, и многим зрителям», — написали артисты. Они призвали «позволить правосудию делать свое дело».
В апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало показания 13 женщин, которые утверждают, что с 2004 по 2022 год подверглись сексуальным домогательствам со стороны Депардье.
В декабря также вышел документальный фильм «Депардье: Падение огра», создатели которого рассказали о домогательствах со стороны актера к женщинам во время поездки в Северную Корею в 2018 году. После этого во Франции решили запретить фильмы с Депардье, а Музей Гревен в Париже убрал его восковую статую из экспозиции.
Семья актера опубликовала в газете Le Journal du Dimanche открытое письмо в его защиту. Они назвали обвинения беспрецедентным заговором и «ужасающим коллективным безумием». По словам родственников актера, наедине со своими детьми Депардье чрезвычайно скромный, деликатный человек, который иногда даже ведет себя «как ханжа».
В поддержку артиста также высказался президент Франции Эмманюэль Макрон. «В чем я никогда не буду принимать участие, так это в охоте на ведьм. Я ненавижу это. Нельзя лишать кого‑то ордена Почетного легиона на основании телевизионного репортажа», — заявил политик.