В сети появился сценарий «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Deadline опубликовал сценарий фильма «Оппенгеймер». Так издание отмечает киноленты, которые поучаствуют в гонке кинопремий в следующем году.
В основу ленты легла книга «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» Кая Берда и Мартина Шервина. Сценарий о титулованном физике, которому было поручено возглавить Манхэттенский проект, написал сам постановщик фильма Кристофер Нолан. Прочитать его полностью можно здесь.
«Оппенгеймер» вышел на экраны 21 июля 2023 года и собрал более 912 млн долларов, став третьим по кассовости в 2023-м. Еще картина обогнала «Богемскую расподию» и стала самым кассовым байопиком в истории.
Фильм рассказывает о жизни американского физика, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Роль Оппенгеймера исполнил Киллиан Мерфи, его жену Китти сыграла Эмили Блант.
Deadline ежегодно публикует сценарии успешных кинолент. В разные годы в открытом доступе появлялись сценарии «Дюны» Дени Вильнева, «Французского вестника» Уэса Андерсона, «Человека-паука: Нет пути домой» Джона Уоттса, «Бэтмена» Мэтта Ривза, детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица», байопика «Кто убил BlackBerry» и «Города астероидов» Уэса Андерсона.