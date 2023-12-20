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В сети появился сценарий «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:55

Deadline опубликовал сценарий фильма «Оппенгеймер». Так издание отмечает киноленты, которые поучаствуют в гонке кинопремий в следующем году.

В основу ленты легла книга «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» Кая Берда и Мартина Шервина. Сценарий о титулованном физике, которому было поручено возглавить Манхэттенский проект, написал сам постановщик фильма Кристофер Нолан. Прочитать его полностью можно здесь.

«Оппенгеймер» вышел на экраны 21 июля 2023 года и собрал более 912 млн долларов, став третьим по кассовости в 2023-м. Еще картина обогнала «Богемскую расподию» и стала самым кассовым байопиком в истории.

Фильм рассказывает о жизни американского физика, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Роль Оппенгеймера исполнил Киллиан Мерфи, его жену Китти сыграла Эмили Блант.

Deadline ежегодно публикует сценарии успешных кинолент. В разные годы в открытом доступе появлялись сценарии «Дюны» Дени Вильнева, «Французского вестника» Уэса Андерсона, «Человека-паука: Нет пути домой» Джона Уоттса, «Бэтмена» Мэтта Ривза, детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица», байопика «Кто убил BlackBerry» и «Города астероидов» Уэса Андерсона.

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