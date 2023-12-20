В сети появился сценарий «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

В основу ленты легла книга «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» Кая Берда и Мартина Шервина. Сценарий о титулованном физике, которому было поручено возглавить Манхэттенский проект, написал сам постановщик фильма Кристофер Нолан. Прочитать его полностью можно здесь.