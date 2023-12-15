В сети появился сценарий «Города астероидов» Уэса Андерсона

Deadline опубликовал сценарий фильма «Город астероидов». Так издание отмечает киноленты, которые поучаствуют в гонке кинопремий в следующем году.
Сценарий к ленте написан Уэсом Андерсоном совместно с Романом Копполой, который ранее работал над фильмами «Поезд на Дарджилинг», «Остров собак», «Королевство полной луны» и «Французский вестник». Прочитать его полностью можно здесь.
Сюжет «Города астероидов» разворачивается в 1955 году и вращается вокруг американского юго-западного городка, чьей главной достопримечательностью является гигантский метеоритный кратер и обсерватория.
Однажды в нем собираются военные и астрономы, которые чествуют пятерых юных звездочетов, получивших награды за свои научные изобретения.
В актерский состав ленты вошли Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Марго Робби, Эдриен Броди, Джейсон Шварцман, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Стив Кэрелл, Брайан Крэнстон, Лив Шрайбер, Уиллем Дефо, Джефф Голдблум и другие.
Deadline ежегодно публикует сценарии успешных кинолент. В разные годы в открытом доступе появлялись сценарии «Дюны» Дени Вильнева, «Французского вестника» Уэса Андерсона, «Человека-паука: Нет пути домой» Джона Уоттса, «Бэтмена» Мэтта Ривза, детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица» и байопика «Кто убил BlackBerry».