В сети появился сценарий «Города астероидов» Уэса Андерсона

Сценарий к ленте написан Уэсом Андерсоном совместно с Романом Копполой, который ранее работал над фильмами «Поезд на Дарджилинг», «Остров собак», «Королевство полной луны» и «Французский вестник». Прочитать его полностью можно здесь.