В сети опубликовали сценарий «Французского вестника» Уэса Андерсона

Deadline опубликовал 132 страницы сценария «Французского вестника» Уэса Андерсона.

Сценарий киноленты появился в сети в рамках серии Read the Screenplay. Таким образом издание отмечает те картины, которые поучаствуют в гонке кинопремий в этом году.

«Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» — последний фильм Андерсона, представляющий собой сборник рассказов, опубликованных в журнале «Французский вестник».

Сюжет картины развивается вокруг смерти редактора Артура Ховитцера-младшего. Пока сотрудники готовят его некролог, на экране оживают некоторые из опубликованных им рассказов.

Сценарий был написан Андерсоном в соавторстве с Романом Копполой, Хьюго Гиннессом и Джейсоном Шварцманом. По словам режиссера, он всегда хотел сделать сборник рассказов и фильм на французскую тематику.

Ранее Deadline опубликовал 111 страниц сценария «Дюны» Дени Вильнева. Режиссер отметил, что адаптация книги Фрэнка Герберта 1965 года стала не только осуществлением его давней мечты, но и шансом рассказать множество киножанровых историй.