перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Адам Скотт теряет доступ к воспоминаниям о работе и коллегах в трейлере сериала «Severance» 17:44
Более 50 муниципальных депутатов Петербурга потребовали отставки Беглова 17:41
Умер французский актер Гаспар Ульель 17:34
Netflix/YouTube
Netflix показал первый трейлер мультсериала по мотивам игры Сuphead 17:05
В сети опубликовали сценарий «Французского вестника» Уэса Андерсона 16:48
Nilüfer Yanya выпустила новый трек «Midnight Sun» 16:43
В 2022 году блокчейн-проект TON запустит платежную систему, анонимную сеть и другие сервисы 16:37
Генпрокуратура потребовала признать террористическим движение «Колумбайн» 16:11
Песня из «Энканто» стала самой популярной композицией Disney за 26 лет 16:09
Пресс-материалы
В аэропорту Пулково откроется фотовыставка «Давно не виделись» в поддержку пожилых петербуржцев 15:45
Киевский суд не стал арестовывать Порошенко по делу о госизмене 15:21
Берлинале объявил программу. В дополнительных секциях покажут три российских фильма 15:16
Instagram запустил цифровые аватары. Возможно, для метавселенных 14:51
Марк Форстер снимет ремейк фильма «Вторая жизнь Уве» с Томом Хэнксом в главной роли 14:42
Исследование: экологическая ситуация к концу XXI века поставит под угрозу проведение зимних Олимпиад 14:28
Campaign Creators/Unsplash
В Великобритании протестируют четырехдневную рабочую неделю 14:08
Российскую картину о современном рабстве в Москве покажут на Берлинале 14:07
Эксперт назвал самые выгодные районы Москвы для сдачи жилья 13:12
Netflix выпустит 25 корейских шоу в 2022 году 12:51
Наталья Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде из‑за личных обстоятельств 12:17
Отключить рекламу

В сети опубликовали сценарий «Французского вестника» Уэса Андерсона

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:48

Deadline опубликовал 132 страницы сценария «Французского вестника» Уэса Андерсона.

Сценарий киноленты появился в сети в рамках серии Read the Screenplay. Таким образом издание отмечает те картины, которые поучаствуют в гонке кинопремий в этом году.

«Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» — последний фильм Андерсона, представляющий собой сборник рассказов, опубликованных в журнале «Французский вестник».

Сюжет картины развивается вокруг смерти редактора Артура Ховитцера-младшего. Пока сотрудники готовят его некролог, на экране оживают некоторые из опубликованных им рассказов.

Сценарий был написан Андерсоном в соавторстве с Романом Копполой, Хьюго Гиннессом и Джейсоном Шварцманом. По словам режиссера, он всегда хотел сделать сборник рассказов и фильм на французскую тематику.

Ранее Deadline опубликовал 111 страниц сценария «Дюны» Дени Вильнева. Режиссер отметил, что адаптация книги Фрэнка Герберта 1965 года стала не только осуществлением его давней мечты, но и шансом рассказать множество киножанровых историй.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Роман Коппола
Джейсон Шварцман
Дени Вильнев
Фрэнк Герберт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить