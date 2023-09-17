«Оппенгеймер» обогнал «Богемскую рапсодию» и стал самым кассовым байопиком в истории

«Оппенгеймер» собрал 912 млн долларов в девятую неделю проката по миру, узнал The Wrap. Картина Кристофера Нолана обогнала «Богемскую расподию» и стала самым кассовым байопиком в истории.
В девятые выходные проката фильм «Оппенгеймер» прибавил 12 млн долл. и достиг 912,7 млн долл. в мировом прокате. Источники издания в Universal говорят, что лента превзошла ожидания студии. По их информации, заключая сделку с Ноланом, боссы рассчитывали на кассу уровня «Дюнкерка» 2017 года, который выручил по всему миру лишь 525 млн долларов, почти вдвое меньше.
Сейчас топ биографических картин по сборам выглядит следующим образом:
— «Оппенгеймер», 912 млн долларов;
— «Богемская рапсодия», 902 млн;
— «Снайпер», 547 млн;
— «Величайший шоумен», 435 млн;
— «Король говорит!», 427 млн;
— «Волк с Уолл-стрит», 406 млн;
— «Поймай меня, если сможешь», 352 млн.
Привлеченные 900 млн также делают фильм об отце ядерной бомбы третьим самым кассовым фильмом 2023 года вслед за пробившими миллиард «Барби» и «Братьями Супер Марио в кино». Такое же положение картина занимает среди самых кассовых работ в карьере Нолана, отставая лишь от «Темного рыцаря» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
The Wrap ожидает, что «Оппенгеймер» будет одним из главных фаворитов на церемонии вручения премии «Оскар» в этом году. Если фильм выиграет в номинации «Лучшая картина», он станет самым кассовым произведением, получившим эту награду со времен «Властелина Колец: Возвращение короля», принесшего 20 лет назад 1,1 млрд долл.