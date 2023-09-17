«Оппенгеймер» обогнал «Богемскую рапсодию» и стал самым кассовым байопиком в истории

В девятые выходные проката фильм «Оппенгеймер» прибавил 12 млн долл. и достиг 912,7 млн долл. в мировом прокате. Источники издания в Universal говорят, что лента превзошла ожидания студии. По их информации, заключая сделку с Ноланом, боссы рассчитывали на кассу уровня «Дюнкерка» 2017 года, который выручил по всему миру лишь 525 млн долларов, почти вдвое меньше.