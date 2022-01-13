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В сети опубликовали сценарий «Дюны» Дени Вильнева

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:53

Deadline опубликовал 111 страниц сценария «Дюны» режиссера Дени Вильнева.

Ознакомиться со сценарием фильма, в котором снялись Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа и Джош Бролин, можно здесь.

Режиссер рассказал, что адаптация книги «Дюна» Фрэнка Герберта 1965 года, которая положила начало литературной франшизе, стала не только осуществлением давней мечты, но и шансом рассказать множество киножанровых историй в одном фильме.

«Для меня адаптация „Дюны“ — это психологический триллер, приключение, военный фильм, фильм о взрослении и даже любовная история. Эта книга не просто так остается все эти годы на книжной полке возле моей кровати», — добавил он.

По словам Вильнева, он прочитал эту книгу в подростковом возрасте и мгновенно очаровался ее поэзией и тем, что она говорит о природе — истинном герое произведения. «В то время я изучал естественные науки, думал, что смогу стать либо кинорежиссером, либо биологом, поэтому то, как Фрэнк Герберт подошел к экологии в книге, было для меня таким свежим, таким богатым, таким поэтичным, таким мощным. Его взгляд на природу был абсолютно завораживающим, все эти прекрасные экосистемы, которые он создал», — отметил режиссер.

Помимо Вильнева за написание сценария отвечали Эрик Рот («Форрест Гамп») и Джон Спэйтс («Доктор Стрэндж»).

Рот рассказал, что в подростковом возрасте он хорошо знал эту книгу. Тогда в «Дюне» его зацепило построение мира и язык, который появился благодаря воображению Герберта. «Основным элементом для меня был ее социальный аспект и взгляд на изменения окружающей среды. В книге были все необходимые ингредиенты для прекрасного повествования», — сказал он.

По словам Спэйтса, он прочитал «Дюну» лет в 12–13 и поразился тому, как она написана. «Эта книга ощущалась как самое глубокое произведение, которое я когда‑либо читал, и я стал возвращаться к ней каждый год, прямо как к „Властелину колец“ и некоторым другим культовым произведениям. Поразительным опытом в написании сценария для меня было то, что я мог начать сцену, и мозг сразу выстраивал диалог для нее», — добавил сценарист.

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