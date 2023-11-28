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Deadline опубликовал сценарий фильма «Кто убил BlackBerry»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:47

Deadline опубликовал сценарий фильма «Кто убил BlackBerry» — байопика, рассказывающего о взлете и падении оригинального смартфона. Так издание отмечает киноленты, которые поучаствуют в гонке кинопремий в следующем году.

Сценарий Мэтта Джонсона и Мэттью Миллера, написанный на основе книги Джеки Макниш и Шона Силкоффа «Потеря сигнала: Нерассказанная история взрывного роста и впечатляющего падения BlackBerry», содержит 123 страницы. Прочитать его полностью можно здесь.

Сюжет ленты рассказывает о Майке Лазаридисе и Джиме Балсилли, основавших компанию Research in Motion для создания и продвижения на рынок пейджера, телефона и компьютера в одном устройстве.

Первый в мире смартфон BlackBerry стремительно завоевал рынок и сделал своих создателей миллиардерами. Однако вскоре компания потерпела крах. Режиссером «Кто убил BlackBerry» стал сам Джонсон. Главные роли в фильме сыграли Джей Барушель и Гленн Хоуэртон.

Deadline ежегодно публикует сценарии успешных кинолент. В разные годы в открытом доступе появлялись сценарии «Дюны» Дени Вильнева, «Французского вестника» Уэса Андерсона, «Человека-паука: Нет пути домой» Джона Уоттса, «Бэтмена» Мэтта Ривза и детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица».

Подробности по теме
«Кто убил BlackBerry» — трогательная кинокомедия о взлете и падении предшественника айфона
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