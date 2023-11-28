Deadline опубликовал сценарий фильма «Кто убил BlackBerry»

Первый в мире смартфон BlackBerry стремительно завоевал рынок и сделал своих создателей миллиардерами. Однако вскоре компания потерпела крах. Режиссером «Кто убил BlackBerry» стал сам Джонсон. Главные роли в фильме сыграли Джей Барушель и Гленн Хоуэртон.