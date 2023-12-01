Исследование Nielsen показало, что просмотры сериала «Друзья» выросли после смерти Мэттью Перри. Комедия, выходившая с 1994 по 2004 год, собрала 583 млн минут просмотров на канале Max в период с 23 по 29 октября.
Эта цифра на 31% больше, чем на предыдущей неделе. Еще это самое большое общее время просмотра сериала с февраля.
На первом месте в рейтинге сериалов оказался проект «Форс-мажоры», набравший 997 млн минут. Юридическая драма опередила последний сериал ужасов Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров», собравший 944 млн минут.
Мэттью Перри не стало 28 октября. Актера нашли утонувшим в гидромассажной ванне собственного дома, вероятно, после сердечного приступа. Ему было 54 года.
Сплоченный актерский состав «Друзей» опубликовал групповое заявление через два дня после внезапной смерти актера. «Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто друзьями, мы — семья. Хотелось бы сказать очень многое, но сейчас мы хотим дать себе время, чтобы пережить эту непостижимую потерю», — написали они.
Позже Мэтт ЛеБлан и Кортни Кокс сделали личные заявления. Прочитать их можно здесь. Затем память Перри почтили Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу.