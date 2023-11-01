Еще 5 ролей Мэттью Перри, за которые мы его любим

«Поспешишь — людей насмешишь» (1997)
Нью-йоркский инженер-проектировщик Алекс Уитмен отправляется в Лас-Вегас для строительства ночного клуба. Там он проводит ночь с девушкой-мексиканкой, а через три месяца она приходит к нему в его офис и объявляет о своей беременности. Алекс не собирается ее бросать, готов жениться, но культурные различия грозят погубить его благородный порыв.
Из 2023 года посыл фильмаОригинальное название «Fools Rush In» — отсылка к песне Элвиса Пресли. Речь о том, что только дураки все время куда‑то спешат, но когда человек влюблен, он не станет долго ждать. кажется устаревшим и слегка оскорбительным. Преподносить как откровение тот факт, что белый, простите за каламбур, воротничок может забыть обо всем на свете, влюбившись в мексиканку, — странный ход, отдающий неоколониализмом. Но именно в этом контексте возникшая между актерами химия кажется особенно жгучей. Еще не успевший устать от славы «Друзей» Мэттью Перри и старающаяся утвердиться как актриса, а не секс-символ из фильмов Роберта Родригеса Сальма Хайек — потрясающий дуэт.
«Танго втроем» (1999)
В борьбе за выгодный тендер молодой архитектор решает прикинуться геем, чтобы привлечь внимание прессы и получить хороший пиар. Перевоплощение заходит слишком далеко, когда будущий босс просит его присмотреть за своей девушкой.
Прием «гей — друг девушки» сейчас считается моветоном в духе блэкфейса. В какой‑то момент персонаж Перри декларирует: «Вы должны воспринимать нас как личности; какая разница, геи мы или натуралы», — и непонятно, пародия это или нет. Если же отвлечься от устаревшей формы, мораль здесь точно такая же, как в предыдущем фильме подборки: любви все возрасты (расы, страты и сексуальные идентичности) покорны.
«Девять ярдов» (2000)
Стоматолог Николас Озерански по прозвищу Оз узнает в новом соседе Джимми Тюльпана, бандита, который когда‑то выдал полиции своих подельников и теперь прячется от их мести. Не выдержав угроз противной жены, Оз соглашается отправиться в Чикаго, чтобы за вознаграждение выдать Тюльпана разыскивающим его гангстерам.
Твист со стоматологической операцией, венчающий задуманную героями аферу, по идее, должен читаться с первых минут фильма (ну а зачем еще может быть герой-стоматолог в криминальной комедии?). Но Мэттью Перри настолько хорош в образе страдающего суицидальной депрессией зубного врача, что до самой развязки не получается сообразить, как изящно вас обвели вокруг пальца. Грубый сценарный механизм породил убедительного персонажа за счет первоклассной актерской игры.
«Беспомощный» (2007)
Успешный сценарист теряет вкус к жизни и пытается вернуть его различными способами — от просмотра порно и занятий спортом до многочисленных походов к психотерапевтам и бесконтрольного поглощения лекарств.
Оригинальное название фильма «Numb», конечно, стоило бы перевести как «Бесчувственный» или «Потерявший чувствительность». Посыл о том, как любовь исцеляет любые раны, кажется банальным и довольно фальшивым, но для Мэттью Перри, который в те годы посещал психотерапевтов и других врачей еще активнее, чем его персонаж, это стопроцентное попадание в образ, которое в итоге и спасает фильм.
«На старт!» (2012)
У спортивного комментатора умирает жена. Чтобы заглушить боль утраты, он решает с головой окунуться в работу, но вместо этого его заставляют отправиться на сеансы групповой терапии.
Закрытый после первого же сезона «На старт!» в свое время обвиняли в неискренности: довольные жизнью актеры неубедительно отыграли трагедию, не потрудившись вникнуть ни в то, что переживают после потери близкого человека, ни в тонкости психотерапии. По прошествии десяти с лишним лет, после выхода мемуаров Перри и его трагической смерти эти претензии кажутся необоснованными, а его герой — пугающе реалистичным.