Еще 5 ролей Мэттью Перри, за которые мы его любим

Из 2023 года посыл фильмаОригинальное название «Fools Rush In» — отсылка к песне Элвиса Пресли. Речь о том, что только дураки все время куда‑то спешат, но когда человек влюблен, он не станет долго ждать. кажется устаревшим и слегка оскорбительным. Преподносить как откровение тот факт, что белый, простите за каламбур, воротничок может забыть обо всем на свете, влюбившись в мексиканку, — странный ход, отдающий неоколониализмом. Но именно в этом контексте возникшая между актерами химия кажется особенно жгучей. Еще не успевший устать от славы «Друзей» Мэттью Перри и старающаяся утвердиться как актриса, а не секс-символ из фильмов Роберта Родригеса Сальма Хайек — потрясающий дуэт.