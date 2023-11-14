Армия Израиля заявила, что взяла контроль над правительственными зданиями в Газе

Армия обороны Израиля провела операции в районах Аш-Шейх Иджлин и Ар-Рималь города Газа и обеспечила контроль над правительственными учреждениями, которые использовало ХАМАС. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.
Там уточняется, что взяты «здания законодательного органа и правительства ХАМАС», штаб-квартира-полиции, «резиденция губернатора» и комплекс Гизат, в котором, по утверждению ЦАХАЛ, располагались тренировочные центры ХАМАС.
В ответ Израиль начал массированные бомбардировки Газы, целью своей военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС. 27 октября Израиль сообщил о расширении наземных операций в регионе. 31 октября представитель ЦАХАЛ заявил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения. 2 ноября армия Израиля вошла в город Газа, а 14-го числа министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа.
В конце октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа и Израиле. Документ поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Турцию и несколько европейских стран. Против выступили 14, еще 45 участников воздержались. Посол Израиля в ООН назвал принятие резолюции позором.