Армия Израиля заявила, что взяла контроль над правительственными зданиями в Газе

В ответ Израиль начал массированные бомбардировки Газы, целью своей военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС. 27 октября Израиль сообщил о расширении наземных операций в регионе. 31 октября представитель ЦАХАЛ заявил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения. 2 ноября армия Израиля вошла в город Газа, а 14-го числа министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа.