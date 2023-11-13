ХАМАС запросило пятидневное перемирие в обмен на освобождение заложников

«Враг потребовал освободить 100 женщин и детей, находящихся в заложниках в Газе. Мы сообщили посредникам, что можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70», — подчеркнул он.