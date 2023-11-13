ХАМАС запросило пятидневное перемирие в обмен на освобождение заложников

Палестинское движение ХАМАС заявило, что готово освободить до 70 заложников в обмен на пятидневное перемирие. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя военного крыла организации Абу Убейда.
По его словам, ХАМАС готово отпустить женщин и детей, если израильская сторона обеспечит «прекращение огня и разрешение прибытия гуманитарной помощи».
Убейда также отметил, что ХАМАС через катарских посредников предлагало освободить часть заложников в обмен на 200 палестинских детей и 75 женщин, которые содержатся в израильских тюрьмах.
«Враг потребовал освободить 100 женщин и детей, находящихся в заложниках в Газе. Мы сообщили посредникам, что можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70», — подчеркнул он.
Убейда добавил, что Израиль «все еще медлит в отношении этого предложения». Он также подчеркнул, что заложников будет непросто найти, поскольку они «находятся у разных отрядов и служб».
13 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа. По его словам, «террористы бегут на юг», а мирные жители «грабят базы ХАМАС».
В ответ Израиль начал массированные бомбардировки Газы, целью своей военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС. 27 октября Израиль сообщил о расширении наземных операций в регионе. 31 октября представитель ЦАХАЛ заявил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения. 2 ноября армия Израиля вошла в город Газа.
В конце октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа и Израиле. Документ поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Турцию и несколько европейских стран. Против выступили 14, еще 45 участников воздержались. Посол Израиля в ООН назвал принятие резолюции позором.