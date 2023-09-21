Дизайнер Асра Дэниелс подала в суд на певицу Лиззо из‑за домогательств и расовой дискриминации

Дизайнер Асра Дэниелс, работавшая над костюмами Лиззо и ее танцовщиц во время гастрольного тура 2023 года, подала в суд на певицу. Она обвинила ее в домогательствах и дискриминации, сообщил Rolling Stone.
Иск Дэниелс также направлен против менеджера по гардеробу Лиззо Аманды Номуры и ее тур-менеджера Карлины Гульотты. Жалобу принял высший суд Лос-Анджелеса.
В тексте иска дизайнер указала, что столкнулась с «расистскими и фэтфобными комментариями» со стороны Номуры. В частности, менеджер Лиззо называла темнокожих коллег «тупыми», «бесполезными» и «толстыми».
По словам Дэниелс, Номура утверждала, что «убьет любую суку», если кто‑то будет угрожать ее работе. Дизайнер утверждает, что Лиззо и ее окружение прекрасно знали о таком поведении сотрудницы.
«Карлина Гульотта, тур-менеджер Лиззо, даже попросила истца записать Номуру без ее ведома, чего истец не стала делать, поскольку это было неэтично и, возможно, незаконно», — говорится в иске.
Дэниелс также пожаловалась, что была «вынуждена терпеть сексуальный харрасмент со стороны менеджмента Лиззо». Под ним дизайнер подразумевает групповой чат, в котором появлялиись «графические и вызывающие беспокойство изображения мужских гениталиц».
По словам Дэниелс, она столкнулась и с физическим насилием за кулисами тура Лиззо. Все та же Номура, как заявила дизайнер, опрокинула на нее тяжелую вешалку для одежды, а затем толкнула ее саму на вешалку.
«Из‑за расистской и сексуализированной рабочей обстановки, а также необоснованных физических требований истицы она страдала от постоянного беспокойства и приступов паники», — утверждают юристы женщины.
Они указали в искле, что Дэниелс по сей день «продолжает страдать от постоянной тревоги и посстравматического стрессового расстройства после тура», а также мигреней, судорог глаз, искажений зрения, затуманенного сознания и усталости.
Лиззо фигурирует в иске Дэниелс, поскольку выступала руководителем тура. «Она создала сексуализированную и напряженную в расовом отношении обстановку», — пояснил адвокат дизайнера. Дэниелс обвинила певицу в попустительстве.
«Лиззо, конечно, знает, что происходит, но предпочитает не прекращать это отвратительное и незаконное поведение и сама участвует в нем», — заключил юрист женщины.
Пресс-секретарь Лиззо Стефан Фридман назвал иск Дэниелс «фальшивым» и «абсурдным» и заявил, что истица «никогда на самом деле не встречалась с Лиззо и даже не разговаривала с ней».
1 августа танцовщицы Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес подали в суд на Лиззо, хореографа ее шоу и компанию, занимавшуюся гастролями артистки. Девушки обвинили Лиззо в принуждении к сексуальным действиям, нежелательных прикосновениях, неуместной критике их внешнего вида и агрессии.
Девушек поддержала кинематографистка и номинантка на премию «Оскар» София Нали Эллисон. Она призналась, что отказалась стать режиссером документального фильма «С любовью, Лиззо» спустя две недели после начала работы из‑за неуважительного поведения звезды. Ее слова о Лиззо подтвердила второй режиссер картины Шарлен Санчес, она назвала сотрудничество с певицей кошмаром.
Позднее к обвинителям Лиззо присоединились и другие люди, работавшие с артисткой. Впрочем, нынешник состав подтанцовки певицы заявил, что провели на гастролях Лиззо «лучшее время в их жизни». Положительно о Лиззо отозвалась и певица Граймс, отметив, что ей сложно поверить во все сказанное о Лиззо.