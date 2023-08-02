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Бейонсе убрала имя Лиззо из текста своей песни из‑за обвинений в харассменте против рэперши

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:51

Бейонсе во время выступления на концерте убрала из своей песни упоминание Лиззо, сообщает Daily Mail. Ранее рэпершу обвинили в харассменте и унижениях три участницы подтанцовки.

До скандала Бейонсе в рамках мирового турне «Renaissance» называла в припеве ремикса на «Break My Soul» несколько выдающихся темнокожих артисток — Бетти Дэвис, Соланж Ноулз, Эрика Баду, Лиззо и Келли Роул. Однако на своем последнем концерте она пропустила Лиззо, четырежды произнеся имя Баду.

Бывшие танцовщицы Лиззо рассказали, что звезда допускала сексуализированные домогательства и создавала неблагоприятную обстановку во время работы. Прочитать подробнее об обвинениях можно здесь.

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