Бейонсе убрала имя Лиззо из текста своей песни из‑за обвинений в харассменте против рэперши

Бейонсе во время выступления на концерте убрала из своей песни упоминание Лиззо, сообщает Daily Mail. Ранее рэпершу обвинили в харассменте и унижениях три участницы подтанцовки.
До скандала Бейонсе в рамках мирового турне «Renaissance» называла в припеве ремикса на «Break My Soul» несколько выдающихся темнокожих артисток — Бетти Дэвис, Соланж Ноулз, Эрика Баду, Лиззо и Келли Роул. Однако на своем последнем концерте она пропустила Лиззо, четырежды произнеся имя Баду.
Бывшие танцовщицы Лиззо рассказали, что звезда допускала сексуализированные домогательства и создавала неблагоприятную обстановку во время работы. Прочитать подробнее об обвинениях можно здесь.