Бейонсе убрала имя Лиззо из текста своей песни из‑за обвинений в харассменте против рэперши

До скандала Бейонсе в рамках мирового турне «Renaissance» называла в припеве ремикса на «Break My Soul» несколько выдающихся темнокожих артисток — Бетти Дэвис, Соланж Ноулз, Эрика Баду, Лиззо и Келли Роул. Однако на своем последнем концерте она пропустила Лиззо, четырежды произнеся имя Баду.