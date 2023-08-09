Еще шесть экс-танцовщиц Лиззо обвинили ее в харассменте

Адвокат West Coast Employment Lawyers Рон Самбрано заявил, что получил заявления против Лиззо еще от шести ее бывших танцовщиц. Об этом пишет CNBC News.
Девушки рассказали Самбрано, что гастролировали вместе с Лиззо и работали над ее шоу «Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls». Там они столкнулись с преступлениями «сексуального характера» и отказом выплачивать гонорары.
Самбрано сказал, что при рассмотрении претензий он определил, что некоторые из них потенциально подлежат рассмотрению, а другие нет.
«Некоторые из претензий, которые мы рассматриваем, потенциально подлежат рассмотрению, но еще слишком рано говорить», — сказал адвокат.
1 августа танцовщицы Арианна Дэвис, Кристал Уилльямс и Ноэль Родригес подали в суд на Лиззо, хореографа ее шоу и компанию, занимавшуюся гастролями артистки. Девушки обвинили Лиззо в принуждении к сексуальным действиям, нежелательных прикосновениях, неуместной критике их внешнего вида и агрессии.
Девушек поддержала кинематографистка и номинантка на премию «Оскар» София Нали Эллисон. Она призналась, что отказалась стать режиссером документального фильма «С любовью, Лиззо» спустя две недели после начала работы из‑за неуважительного поведения звезды. Ее слова о Лиззо подтвердила второй режиссер картины Шарлен Санчес, она назвала сотрудничество с певицей кошмаром.