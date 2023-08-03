Экс-автор документалки о Лиззо заявила, что покинула проект из‑за неуважительного отношения певицы

Кинематографистка София Нали Эллисон поделилась в соцсетях своей негативной историей о певице Лиззо после того, как три бывшие танцовщицы артистки обвинии ее в харрасменте и унижениях.
Эллисон заявила, что должна была в 2019 году снимать документальный фильм о Лиззо. Однако всего спустя две недели после начала работы режиссер покинула проект из‑за неуважительного отношения звезды.
«Прочитав новости, я осознала, какой опасной была ситуация. Такого рода абьюз со стороны власть имущих случается слишком часто», — написала она, отметив, что обычно не комментирует связанные с поп-культурой события.
Девушка выразила свою поддержку экс-танцовщицам Лиззо, которые подали на певицу в суд. Эллисон призналась, что и сама была «глубоко ранена» поведением Лиззо, которая к тому же, по словам кинематографистки, использовала против нее газлайтинг (форму психологического насилия, при которой жертву заставляют усомниться в собственной адекватности и правдивости ее собственных слов).
«Я была свидетельницей того, как высокомерна, зациклена на себе и недобра она [Лиззо — Прим. ред.). Я не была защищена и была брошена в дерьмовой ситуации почти без поддержки. Мое нутро сказало мне бежать настолько быстро, как я только могу, и я так благодарна, что послушалась», — сказала Эллисон.
Слова режиссера подтвердила другая кинематографистка — Шарлен Санчес. Она выступала вторым режиссером во время работы над фильмом «С любовью, Лиззо». «Опыт работы с Лиззо был кошмаром», — отметила Санчес.
София Нали Эллисон известна как номинантка на премию «Оскар». Она сняла короткометражный документальный фильм «О Латаше с любовью», который претендовал на награду в 2021 году.
1 августа танцовщицы Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес подали в суд на Лиззо, хореографа ее шоу и компанию, занимавшуюся гастролями артистки. Девушки обвинили Лиззо в принуждении к сексуальным действиям, нежелательным прикосновениям и создании неблагоприятной обстановки во время работы.