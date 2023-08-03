Экс-автор документалки о Лиззо заявила, что покинула проект из‑за неуважительного отношения певицы

«Я была свидетельницей того, как высокомерна, зациклена на себе и недобра она [Лиззо — Прим. ред.). Я не была защищена и была брошена в дерьмовой ситуации почти без поддержки. Мое нутро сказало мне бежать настолько быстро, как я только могу, и я так благодарна, что послушалась», — сказала Эллисон.