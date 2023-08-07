Граймс выступила в защиту певицы Лиззо, которую обвинили в харассменте и унижении коллег

Канадская певица Граймс выступила в защиту рэперши Лиззо, которую бывшие сотрудницы обвинили в харассменте, унижении и создании негативной атмосферы во время работы. Граймс посвятила скандалу серию твитов.
В них артистка заявила, что любит Лиззо. «Не говорю, что я не верю людям, когда плохие вещи случаются, но с моими танцовщиками плохо обращались прямо на моих глазах, а я узнала об этом гораздо позже», — написала Граймс.
Певица отметила, что, возможно, ситуация впрямь была так плоха, как описали ее работавшие на Лиззо девушки.
«Но для меня важна верность. Лиззо была добра ко мне и другим на протяжении десятилетия до того, как стала крутой, и она обращалась ко мне, когда всем было на меня наплевать», — заявила артистка.
Граймс написала, что сталкивалась со стороны Лиззо только с поведением, которое можно брать в пример. По словам Граймс, Лиззо так вела себя с ней, когда саму Граймс «все ненавидели», а Лиззо «была на вершине мира».
«У нее не было причин проверять, как там я, кроме как то, что она хороший человек. Просто мои два центра. Я помню, как была счастлива, когда она впервые взлетела, потому что я никогда не встречала такого замечательного человека, который добился славы в музыкальной индустрии. Мне сложно поверить, что она могла так радикально измениться», — подчеркнула Граймс.
Артистка также отметила, что «устала от культуры, которая стремится разрушить свои величайшие достоинства», и добавила, что находит Лиззо потрясающей.
Подписчики ответили Граймс, что Лиззо могла быть хорошим другом ей, поскольку она так же известна, богата и находится на ее уровне. Певица же заявила, что говорит о временах, которые были более десяти лет назад, когда о Граймс еще мало кто знал.
Также Граймс выступила против культуры отмены. «Это кажется агрессивно дестабилизирующим общественное психическое здоровье», — написала она и напомнила о важности презумпции невиновности.
«Есть без сомнений огромная толпа, обвиняющая перспективную успешную женщину в абьюзе и зверствах без надлежащей правовой процедуры. Мои твиты касаются этой процедуры в системе правосудия, которая является неотъемлемым элементом свободы», — пояснила певица.
1 августа танцовщицы Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес подали в суд на Лиззо, хореографа ее шоу и компанию, занимавшуюся гастролями артистки. Девушки обвинили Лиззо в принуждении к сексуальным действиям, нежелательным прикосновениям, неуместной критике их внешнего вида и агрессии.
Девушек поддержала кинематографистка и номинантка на премию «Оскар» София Нали Эллисон. Она призналась, что отказалась стать режиссером документального фильма «С любовью, Лиззо» спустя две недели после начала работы из‑за неуважительного поведения звезды. Ее слова о Лиззо подтвердила второй режиссер картины Шарлен Санчес, она назвала сотрудничество с певицей кошмаром.