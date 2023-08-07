Граймс выступила в защиту певицы Лиззо, которую обвинили в харассменте и унижении коллег

«У нее не было причин проверять, как там я, кроме как то, что она хороший человек. Просто мои два центра. Я помню, как была счастлива, когда она впервые взлетела, потому что я никогда не встречала такого замечательного человека, который добился славы в музыкальной индустрии. Мне сложно поверить, что она могла так радикально измениться», — подчеркнула Граймс.