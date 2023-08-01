Экс-танцовщики Лиззо подали на нее в суд. Они обвинили певицу в харассменте и унижениях

Участницы подтанцовки певицы Лиззо подали на нее в суд. Артисты заявили, что звезда допускала сексуализированные домогательства и создавала неблагоприятную обстановку во время работы, сообщил Pitchfork.
Три танцовщицы обвинили Лиззо в том, что она не уважала их личное пространство и подталкивала к действиям, которых те не хотели. В частности, она пригласила артисток к стриптиз-клуб, не сообщив им о специфике заведения заранее.
Кроме того, по словам девушек, Лиззо прикасалась к груди по меньшей мере одной танцовщицы и призывала подчиненных на вечеринке «ловить фаллоимитаторы, выпущенные из влагалищ артисток, и есть бананы», торчащие оттуда же.
«Истцы были ошеломлены тем, как мало внимания Лиззо проявляла к физической независимости своих сотрудников и тех, кто ее окружал, особенно в присутствии многих людей, которых она нанимала», — указано в иске.
Также, как утверждают авторы иска в Верховный суд Лос-Анджелеса, Лиззо критиковала их за внешний вид, в том числе вес. Одна танцовщица назвала поведение певицы дискриминацией, связанной с состоянием здоровья.
Лиззо якобы требовала, чтобы участница подтанцовки раскрыла, с какими личными проблемами она сталкивается. Девушка, по ее признанию, вынуждена была рассказать о борьбе с тревогой, депрессией и расстройством пищевого поведения. Ответ Лиззо, как утверждает истица, был пренебрежительным.
Певица и хореограф ее шоу предложили танцовщице отдохнуть от репетиций, чтобы заняться психотерапией. Та посчитала, что таким образом ей намекнули на ее неспособность работать в коллективе и личную слабость. Чтобы сохранить работу, девушка отказалась от перерыва и в тот же вечер выступала на сцене.
Позднее ее уволили за видеозапись, сделанную на совещании команды. Другая танцовщица потребовала компенсацию за то, что была уволена якобы после того, как возразила Лиззо, что не все танцоры пьют алкоголь перед репетициями. Третья девушка сама отказалась работать с Лиззо после увольнения коллеги.
Лиззо, как указали в иске танцовщицы, отреагировала на уход сотрудницы агрессивно. Она «агрессивно приблизилась к мисс Родригес, выкрикивая нецензурные выражения, хрустя костяшками пальцев и сжимая кулаки». По словам истицы, Лиззо крикнула бывшей танцовщице: «Тебе чертовски повезло», а затем ее оттащили от нее.
Ответчиком в исках женщин выступает в том числе компания, которая занималась гастролями Лиззо. По словам артисток, работники фирмы проявляли «расовую неприязнь и фэтфобию» по отношению к ним. Девушки потребовали компенсацию за моральный ущерб и невыплату зарплаты.