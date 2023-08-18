Работающие с Лиззо танцовщицы группы The Big Grrrls вступились за певицу, обвиненную в хараcсменте

«Спасибо Лиззо за то, что разрушила ограничения и открыла дверь для танцоров Big Grrrl и Big Boiii, чтобы мы могли делать то, что любим. Ты создала платформу, на которой мы смогли совместить нашу страсть с целью», — написали танцовщики.