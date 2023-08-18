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Работающие с Лиззо танцовщицы группы The Big Grrrls вступились за певицу, обвиненную в хараcсменте

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:37

Танцовщицы из группы The Big Grrrls, работающей с певицей Лиззо, вступились за артистку в своем аккаунте в инстаграме* после того, как ранее сотрудничавшие с ней девушки обвинили ее в харассменте и агрессии.

Нынешняя подтанцовка артистки заявила, что провела «лучшее время в их жизни» в ходе гастрольного тура Лиззо «The Special» и назвали работу с Лиззо «честью», «величайшим уроком» и «благословением».

«Спасибо Лиззо за то, что разрушила ограничения и открыла дверь для танцоров Big Grrrl и Big Boiii, чтобы мы могли делать то, что любим. Ты создала платформу, на которой мы смогли совместить нашу страсть с целью», — написали танцовщики.

Они отметили, что «путешествовали и исследовали новые горизонты мира» вместе с Лиззо и остались благодарными за «стандарты и существование красоты в этой команде».

1 августа танцовщицы Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес подали в суд на Лиззо, хореографа ее шоу и компанию, занимавшуюся гастролями артистки. Девушки обвинили Лиззо в принуждении к сексуальным действиям, нежелательных прикосновениях, неуместной критике их внешнего вида и агрессии.

Девушек поддержала кинематографистка и номинантка на премию «Оскар» София Нали Эллисон. Она призналась, что отказалась стать режиссером документального фильма «С любовью, Лиззо» спустя две недели после начала работы из‑за неуважительного поведения звезды. Ее слова о Лиззо подтвердила второй режиссер картины Шарлен Санчес, она назвала сотрудничество с певицей кошмаром.

Позднее еще шесть бывших танцовщиц Лиззо связались c адвокатом Дэвис, Уильямс и Родригес. Они рассказали, что столкнулись с преступлениями сексуального характера и отказом выплачивать гонорары.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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