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Власти Канады ввели санкции против трех судов Москвы. Они считают, что там нарушали права человека

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:35

Власти Канады ввели санкции против трех судов Москвы — Московского городского, Басманного и Хамовнического судов. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

Там заявили, что эти учреждения «были непосредственно вовлечены в нарушения прав человека и спонсируемое государством насилие, с которым сталкиваются политические оппоненты и критики в России».

Также Канада ввела санкции против 15 физических лиц, среди которых — судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина. Кроме того, в санкционный перечень попала глава управления Следственного комитета взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.

Мосгорсуд принимал решение о ликвидации правозащитного Центра Сахарова*, а также рассматривал дела Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы*.

Басманный суд Москвы заочно арестовал публициста Александра Невзорова*, приговорил к восьми годам колонии писателя Дмитрия Глуховского* и вынес приговор по делу Вероники Белоцерковской*.

Хамовнический суд Москвы в июне продлил арест театральной режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук до 10 сентября. В 2022 году он также оштрафовал журналиста «Новой газеты» Илью Азара.

*Владимир Кара-Мурза, Александр Невзоров, Дмитрий Глуховский, Вероника Белоцерковская и Центр Сахарова внесены Минюстом в список иноагентов.

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МосгорсудСледственный комитет
люди
Алексей НавальныйАлександр НевзоровСветлана ПетренкоЕвгения БерковичСветлана ПетрийчукИлья АзарДмитрий ГлуховскийВероника Белоцерковская
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