Власти Канады ввели санкции против трех судов Москвы. Они считают, что там нарушали права человека

Власти Канады ввели санкции против трех судов Москвы — Московского городского, Басманного и Хамовнического судов. Об этом сообщили на сайте правительства страны.
Там заявили, что эти учреждения «были непосредственно вовлечены в нарушения прав человека и спонсируемое государством насилие, с которым сталкиваются политические оппоненты и критики в России».
Также Канада ввела санкции против 15 физических лиц, среди которых — судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина. Кроме того, в санкционный перечень попала глава управления Следственного комитета взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.
Мосгорсуд принимал решение о ликвидации правозащитного Центра Сахарова*, а также рассматривал дела Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы*.
Басманный суд Москвы заочно арестовал публициста Александра Невзорова*, приговорил к восьми годам колонии писателя Дмитрия Глуховского* и вынес приговор по делу Вероники Белоцерковской*.
Хамовнический суд Москвы в июне продлил арест театральной режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук до 10 сентября. В 2022 году он также оштрафовал журналиста «Новой газеты» Илью Азара.
*Владимир Кара-Мурза, Александр Невзоров, Дмитрий Глуховский, Вероника Белоцерковская и Центр Сахарова внесены Минюстом в список иноагентов.