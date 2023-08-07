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Писателя Глуховского* заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках про армию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:37

Басманный районный суд Москвы приговорил писателя Дмитрия Глуховского* («Метро 2033», «Сумерки», «Пост») к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про армию РФ. Прокурор запрашивал девять лет, сообщает «Медиазона»* из зала суда.

После начала военной спецоперации Глуховский публиковал в соцсетях антивоенные посты, а также рассказывал о потерях российских войск. Ранее СМИ предполагали, что розыск писателя объявляли по статье о фейках, но сам он сообщил об обвинении в дискредитации ВС России (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) за пост в соцсетях.

Дело Глуховского рассматривалось заочно: уже больше года он не живет в РФ.

* Дмитрий Глуховский и «Медиазона» внесены в реестр иностранных агентов.

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Дмитрий Глуховский
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