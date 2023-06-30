Суд Москвы продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 сентября

В ходе заседания адвокаты Беркович и Петрийчук предоставили заключение Минюста о том, что «деструктологическая» экспертиза, которая лежит в основе обвинения по делу, не может быть доказательством в суде, так как «деструктология» не наука. Прокурор Тимофей Исхаков выступил против приобщения ответа ведомства.