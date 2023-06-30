Суд Москвы продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 сентября

Хамовнический районный суд Москвы продлил арест театральной режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук до 10 сентября, сообщает корреспондентка «Афиши Daily» из зала суда. Этого просило следствие.
Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма из‑за спектакля «Финист Ясный Сокол», получившего две премии «Золотая маска». На данный момент фигурантки дела находятся в СИЗО уже почти два месяца.
В ходе заседания адвокаты Беркович и Петрийчук предоставили заключение Минюста о том, что «деструктологическая» экспертиза, которая лежит в основе обвинения по делу, не может быть доказательством в суде, так как «деструктология» не наука. Прокурор Тимофей Исхаков выступил против приобщения ответа ведомства.
Один из свидетелей защиты, судебный эксперт-психолог Алиса Колесова заявила о «регрессе развития» у детей с особенностями, которых Беркович удочерила. Психолог подчеркивала, что матери важно быть с девочками Кирой и Анной.
Спектакль «Финист Ясный Сокол», из‑за которого Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма, посвящен девушкам, решившим виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин. В 2022 году постановка получила две «Золотые маски» — за лучшую работу драматурга и художника по костюмам.
30 мая Мосгорсуд признал законным заключение Петрийчук под стражу. Беркович заявляла, что непричастна к совершению преступления, поскольку самого преступления не было. По ее словам, спектакль, в котором следствие усмотрело пропаганду терроризма, пытался разобраться в проблеме вовлечения женщин в исламский терроризм.