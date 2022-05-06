Cуд заочно арестовал публициста Александра Невзорова*

Следственный комитет ходатайствует о заочном аресте публициста Александра Невзорова*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд Москвы, куда поступило ходатайство.

Заседание по этому вопросу назначено на сегодня, 6 мая. Два дня назад МВД России объявило Невзорова в федеральный розыск.

22 марта СК возбудил против Александра Невзорова уголовное дело по статье о фейках про российских военных. По данным следствия, 9 марта Невзоров на своей странице в инстаграме** и на канале в ютьюбе опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».

4 марта Владимир Путин подписал закон о фейках о Вооруженных силах России. Согласно нему, за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ положен штраф до 1,5 млн рублей или до трех лет лишения свободы. Если фейк распространен с использованием служебного положения или группой лиц, то срок — до 10 лет. Если нарушение повлекло тяжкие последствия — до 15 лет.

14 марта депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев попросил Генпрокуратуру проверить публикации Невзорова на присутствие в них экстремистского содержания, «направленного против спецоперации на Украине». По мнению депутата, этими публикациями Невзоров пытается «угодить западному истеблишменту» и «спасти свои визы».

*Признан иноагентом.

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