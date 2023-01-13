Суд арестовал имущество Вероники Белоцерковской* на 153 млн рублей

Белоцерковская* стала одной из первых фигурантов дел по части 2 статьи 207.3 УК. После открытия уголовного дела она дала два больших интервью — ютьюб-проекту «А поговорить?» и ютьюб-каналу «Осторожно: Собчак». В них она рассказала о своей реакции и позиции по спецоперации России на территории Украины.