Суд арестовал имущество Вероники Белоцерковской* на 153 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал имущество блогерки Вероники Белоцерковской* (более известна как Belonika) на 153 млн рублей в рамках дела о распространении фейков про ВС. Об этом пишет РИА «Новости».
Адвокат блогерки Эльвира Кашигина противилась ходатайству о продлении ареста имущества. «Здесь арестовано имущество на 153 млн рублей, а санкция статьи предусматривает штраф в размере от 3 до 5 млн рублей», — заявила она.
Сегодня, 13 января, проходит первое заседание по этому делу. По версии следствия, с марта по апрель обвиняемая опубликовала в соцсетях посты с «заведомо ложной информацией о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».
Белоцерковская* стала одной из первых фигурантов дел по части 2 статьи 207.3 УК. После открытия уголовного дела она дала два больших интервью — ютьюб-проекту «А поговорить?» и ютьюб-каналу «Осторожно: Собчак». В них она рассказала о своей реакции и позиции по спецоперации России на территории Украины.