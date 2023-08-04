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Алексею Навальному дали 19 лет по «экстремистскому делу»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:12

Мосгоруд приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы по новому «экстремистскому делу». Об этом сообщает ТАСС.

Могорсуд проводил заседание на выезде в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где сейчас находится политик. Навльный будет отбывать наказание в колонии особого режима, куда его переведут после суда.

Прокуратура требовала назначить ему 20 лет лишения свободы. Навальный вину не признает, считая дело политическим.

Оппозиционера признали виновным по шести статьям: об организации экстремистского сообщества, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма и публичных призывах к нему, реабилитации нацизма и вовлечении несовершеннолетних в опасные действия.

Особый режим предполагает, что Навальному запретят свидания и переписку на первые 10 лет срока. Перемещаться по территории колонии ему можно будет лишь в согнутом положении с наручниками за спиной и в сопровождении нескольких охранников. Прогулки будут ограничены закрытым двориком.

В колониях особого режима бывают одиночные камеры и камеры на 2-4 человека, при этом разговаривать с сокамерниками нельзя. В таких камерах постоянно включен свет и установлены дополнительные решетки на окнах.

Навальный находился в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В июне 2022-го политика приговорили к еще девяти годам по делу о мошенничестве с донатами, а после перевели в колонию строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

Новость дополняется.

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ФСИН
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Алексей НавальныйИв Роше
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