Барби Крюгер и Барби Лектер: посмотрите на хоррор-версии культовой куклы

Комедия Греты Гервиг вышла почти неделю назад, но о ней по-прежнему говорят все: собирают интересные факты как про сам фильм, так и про создательницу куклы Рут Хэндлер, находят отсылки к Bratz. А в России ждут выход «Барби» в кинотеатрах — что, судя по всему, произойдет не раньше осени. Шумиха вокруг премьеры неудивительна: студия Warner Bros. потратила на ее маркетинг большую сумму, чем на производство, — 150 против 145 млн долларов. И возможно, у громкой картины даже появится сиквел.