Барби Крюгер и Барби Лектер: посмотрите на хоррор-версии культовой куклы

Комедия Греты Гервиг вышла почти неделю назад, но о ней по-прежнему говорят все: собирают интересные факты как про сам фильм, так и про создательницу куклы Рут Хэндлер, находят отсылки к Bratz. А в России ждут выход «Барби» в кинотеатрах — что, судя по всему, произойдет не раньше осени. Шумиха вокруг премьеры неудивительна: студия Warner Bros. потратила на ее маркетинг большую сумму, чем на производство, — 150 против 145 млн долларов. И возможно, у громкой картины даже появится сиквел.
А пока пользователи соцсетей на волне популярности комедии фантазируют, как выглядела бы Барби, появившись в фильмах других жанров. @aiconsproduction и @vishnevsky с помощью нейросетей отправили куклу в популярные хорроры.
Так, например, гламурная героиня вдруг вооружилась перчаткой с лезвиями и по стопам Фредди Крюгера отправилась совершать убийства на улице Вязов. Свой стиль она при этом сохранила и вместо привычного красно-зеленого свитера надела розово-черный. Кукла с окровавленным лицом и строительным инструментом в руках — участница культового фильма «Техасская резня бензопилой». Судя по безумному взгляду, она не пощадит никого, кто встретится ей на пути. Барби в ярко-оранжевом тюремном костюме повторяет судьбу доктора Ганнибала Лектера. Она тоже привязана к вертикальным носилкам, но на ее лице нет специальной маски. Зато образ почему‑то включает в себя пушистые тапки неоново-розового цвета.