Руководство Mattel намерено выпустить продолжение фильма «Барби»

Руководство Mattel планирует превратить фильм «Барби» в кинофраншизу. Об этом стало известно из заявления гендиректора компании Инона Крейза изданию Variety, заявившего о потенциале кукольного мира для будущих картин.
Mattel не торопится с релизом сиквела, однако продолжение уже начали разарбатывать специалисты студии Warner Bros. Они надеются придумать по-настоящему хорошую историю, чтобы воплотить ее на экране.
«Барби как бренд имеет множество различных воплощений. Продуктовая линейка Барби — это очень широкий бренд. В дополнение к главной фигурке Барби есть ее семья, в ее вселенной много других элементов. Это очень богатая вселенная», — заявил Крейз.
Пока компания сфокусирована на том, чтобы добиться успеха с первой картиной о Барби. Однако, по мнению Крейза, возможности для создания новых лент «откроются очень быстро», как только кинематографистам удастся сделать успешным первый фильм.
Предложат ли Марго Робби и Райану Гослингу вернуться в своим ролям в сиквеле «Барби», неизвестно. Также пока неясно, не захочет ли Mattel рассказать в будущих фильмах о судьбе других версий Барби — физика в исполнении Эммы Маки, президента в исполнении Иссы Рэй или русалки в исполнении Дуа Липы.