Руководство Mattel намерено выпустить продолжение фильма «Барби»

Предложат ли Марго Робби и Райану Гослингу вернуться в своим ролям в сиквеле «Барби», неизвестно. Также пока неясно, не захочет ли Mattel рассказать в будущих фильмах о судьбе других версий Барби — физика в исполнении Эммы Маки, президента в исполнении Иссы Рэй или русалки в исполнении Дуа Липы.