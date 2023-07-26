Шутка про Эмму Маки, 50 дублей на сцену и уменьшенный Corvette: 12 интересных фактов о «Барби»

О фильме Греты Гервиг «Барби» сказано уже немало — не зря же на промо картины потратили 150 млн долларов. Но все еще есть закулисные факты, о которых вы могли не слышать, — рассказываем самые интересные из них.
Райан Гослинг отправил Грете Гервиг фото Кена, который валялся у него на заднем дворе, прежде чем согласиться на роль
На «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» Райан Гослинг, сыгравший в «Барби» бойфренда главной героини, рассказал, что, когда ему предложили эту роль, потребовалась буквально секунда на раздумья. После этого он вышел на задний двор своего дома и случайно нашел куклу Кена, который лежал в грязи рядом с раздавленным лимоном, и тут же отправил фотографию этой картины Грете Гервиг.
Декорации «Барби» расположились неподалеку от съемочной площадки «Форсажа-10», и актерский состав боевика заглядывал к коллегам, чтобы оценить экстравагантную розовую обстановку
Именно так в «Барби» появился Джон Сина. Актер случайно встретил на площадке Марго Робби, с которой он уже был знаком после съемок в «Отряде самоубийц», и попросил взять его на какую‑нибудь роль. Так он стал Кеном-русалкой.
«Случайно столкнувшись с Марго Робби, я сказал: „Я сделаю почти все, что требуется, потому что мне очень нравится этот фильм“. Они спросили меня, не хочу ли я стать русалкой, и я ответил: „Да, конечно“», — рассказал Сина на шоу «Today».
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Одну из Барби (но не главную роль) могла сыграть Эми Шумер
Актриса, известная по фильмам «Красотка на всю голову» и «Девушка без комплексов», уже была утверждена на второстепенную роль Барби на ранних этапах производства, но в итоге отказалась от съемок «из‑за творческих разногласий».
Еще одну Барби могла сыграть Галь Гадот
Об этом Марго Робби рассказывала Vogue. Гадот уже собиралась присоединиться к съемкам, но из‑за конфликта в расписании она не смогла принять участие в картине.
«Галь Гадот — это энергия Барби. Потому что она невероятно красивая», — сказала Робби. В итоге роли Барби достались Эмме Маки, Дуа Липе, Шэрон Руни, Александре Шипп и другим актрисам.
На сходстве Эммы Маки и Марго Робби собирались построить шутку, но в итоге ее вырезали
После выхода «Сексуального просвещения», благодаря которому Эмма Маки получила известность, в сети стали активно сравнивать актрису с Марго Робби из‑за их внешнего сходства. Шутку об этом хотели вставить и в «Барби», но, когда две актрисы оказались на съемочной площадке, Грета Гервиг пришла к выводу, что они не очень-то и похожи.
«Мне уже несколько лет говорят, что я похожа на девушку из „Сексуального просвещения“, которую играет Эмма Маки. Она играет одну из Барби в фильме в значительной степени потому, что мы с Гретой думали, что это будет смешно», — рассказала Марго Робби.
Для съемки монолога Америки Ферреры о феминизме потребовалось 30–50 дублей
Эти фактом актриса поделилась в интервью Vanity Fair. А Ариана Гринблатт, которая играет дочь героини Ферреры, добавила, что за время съемок всех этих дублей она и сама выучила монолог наизусть.
Розовым Corvette Барби управляли удаленно, чтобы Марго Робби могла петь и танцевать, не беспокоясь о вождении
Но при этом автомобиль не настоящий: все детали для него были изготовлены на заказ, потому что оригинальные запчасти слишком большие. Нико Феррари, который работал над всеми автомобилями в фильме, пояснил, что Corvette в «Барби» на 23% меньше своего прототипа.
Грете Гервиг пришлось бороться за сохранение сцены с Марго Робби и пожилой женщиной на скамейке в финальном монтаже
Речь идет о сцене, в которой Марго Робби говорит сидящей рядом на скамейке пожилой женщине, что она красивая. Та ей отвечает: «Я знаю».
«Это в некотором смысле тупиковый сюжетный момент — он никуда не ведет. И при просмотре ранних версий монтажа мне предложили избавиться этой сцены. На что я сказала: „Если я вырежу эту сцену, то я не знаю, о чем этот фильм“», — сказала Грета Гервиг Rolling Stone.
Режиссерка отметила, что эта пожилая женщина — художница по костюмам Энн Рот и «она легенда».
Лю Сыму пришлось с помощью воска избавиться от всех волос на теле, чтобы сыграть Кена
И ему, мягко говоря, не понравилось. «Это была одна из самых болезненных вещей в моей жизни. Я начал восхищаться невероятно смелыми женщинами, которые проходят через это ежемесячно», — заявляет Лю Сыму.
На каждый съемочный день Марго Робби приносила подарки Райану Гослингу
Все подарки были связаны с пляжем и упакованы в розовую коробку с розовым бантом. Гослинг предположил, что таким образом Робби хотела помочь ему понять, чем вообще занимается Кен. «Работа Кена — это просто пляж. Я никогда не понимал, что это значит», — отмечает актер.
Ремикс на трек «Barbie Girl» появился в фильме только благодаря Марго Робби
Актриса уговаривала Грету Гервиг добавить культовую песню группы Aqua, поскольку «нельзя снять фильм о Барби и не сделать отсылку к „Barbie Girl“». Так в картине появился ремикс на сингл от Ники Минаж и Ice Spice. Такой дуэт впечатлил Робби: «Я сразу поняла, что все мои подруги сойдут с ума, [когда услышат песню]».