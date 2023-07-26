Шутка про Эмму Маки, 50 дублей на сцену и уменьшенный Corvette: 12 интересных фактов о «Барби»

На «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» Райан Гослинг, сыгравший в «Барби» бойфренда главной героини, рассказал, что, когда ему предложили эту роль, потребовалась буквально секунда на раздумья. После этого он вышел на задний двор своего дома и случайно нашел куклу Кена, который лежал в грязи рядом с раздавленным лимоном, и тут же отправил фотографию этой картины Грете Гервиг.