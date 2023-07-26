От рамок для фото до протеза груди: чем еще прославилась Рут Хэндлер, создательница куклы Барби

За первый уик-энд в США картина «Барби» Греты Гервиг заработала 155 млн долларов, почти в два раза обойдя показатели «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Критики подчеркивали, что в фильм режиссерки заложено «послание о расширении прав и возможностей женщин» и что она не забывает «комментировать сексизм, объективацию и потребительство». Однако некоторых зрителей смутило, что соосновательница Mattel Рут Хэндлер появляется в фильме лишь в роли призрака, живущего в офисе компании. Пользовательница твиттера @_vanswan описывает ее как «всеми забытую старушку, живущую в пыльной каморке среди старой мебели, пока мужики зарабатывают на ее идее». Рассказываем, кем на самом деле была Рут Хэндлер и как в ее голове родилась идея создания куклы, которая стала самой известной в мире.
Как возникла идея о революционной кукле
В 1945 году 29-летняя Рут Хэндлер (до замужества МосковичОна родилась в США в семье польско-еврейских эмигрантов.) вместе со своим супругом Эллиотом Хэндлером и его другом Мэтсоном Гарольдом создала компанию Mattel, которая занималась производством рамок для фотографий. Позднее бизнес расширился благодаря выпуску музыкальных игрушек и деталей для кукольных домов.
Но на этом амбиции предпринимательницы не закончились. У семьи Хэндлеров была дочь Барбара, она родилась в 1941 году. Рут была обеспокоена тем, что девочке приходится играть или в дочки-матери с пупсами, выступая в роли опекунши, или переодевать модных, но бумажных кукол. В то время не существовало трехмерной игрушки, представляющей из себя взрослую женщину. Точнее, она уже была на рынке — но не для девочек, а для мужчин. Это была кукла Билд Лилли, которую придумал карикатурист немецкой бульварной газеты Bild Zeitung. В 1955 году стереотипную игрушечную блондинку с ярко подведенными глазами и красными губами начали продавать в табачных лавках, барах и сувенирных магазинах. Рут Хэндлер вместе с дочерью увидела ее на витрине летом 1956 года в Швейцарских Альпах.
«Кукла Лилли была воплощением идеи, которую я подала Эллиоту и другим нашим дизайнерам игрушек Mattel примерно пятью годами ранее», — писала предпринимательница в автобиографии «Кукла мечты», которая вышла в 1994 году. У той была «грудь, тонкая талия, длинные сужающиеся книзу ноги».
Хэндлер действительно еще задолго до этого делилась своей задумкой с мужем, но тот не мог представить, что родители захотят покупать дочерям «маленьких женщин». Коллеги согласились с этим. «Им было комфортно с игрушечными пистолетами, ракетами и музыкальными инструментами, но кукла, которую описала Рут, бросила вызов их воображению», — объясняла историк Робин Гербер в книге «Барби и Рут».
Появление первой Барби
После возвращения в Лос-Анджелес Хэндлер была настроена решительнее. Она показала коллегам обнаруженную немецкую куклу и поручила Джеку Райану, вице-президенту Mattel, который занимался исследованиями и разработками, адаптировать Билд Лилли под игры американских девочек.
Через три года появилась первая Барби, которую Рут назвала в честь дочери Барбары. Она была представлена публике на Национальной ярмарке игрушек в Нью-Йорке 9 марта 1959 года: на ней был черно-белый полосатый купальник, черные туфли на каблуках, солнцезащитные очки и серьги-кольца. Она стоила всего 3 доллара, и к ней можно было докупить дополнительную одежду и аксессуары. Уже по итогам первого года стало понятно, что такую куклу ждали на рынке: было продано около 350 тыс. штук.
Кен, дом мечты и Барби-астронавт — как разрастался игрушечный мир
Барби стала важнейшей частью американской культуры. «Она архетипическая женская фигура, нечто, на что маленькие девочки проецируют свои идеализированные „я“», — утверждает М.Г.Лорд, авторка книги «Навсегда Барби: Самовольная биография настоящей куклы». Хэндлер хотела, чтобы будущие девушки и женщины знали, что они могут реализовать свои самые смелые мечты. Сначала в 1961 году Mattel по просьбе покупателей представила Кена — он назван в честь сына Рут и Эллиота. А в 1962 году у Барби появился собственный огромный дом, и это было поистине прогрессивным шагом, ведь в то время у американских женщин еще даже не было права открывать банковские счета. В 1965 году на прилавках появилась Барби-астронавтка, она отправилась покорять космос за четыре года до высадки человека на Луну. Фотомодель Твигги стала первой знаменитостью, у которой появилась игрушечная копия. Позднее этот список пополнили, например, Кейт Миддлтон и принц Уильям, Зендая, Наталья Водянова, Эшли Грэм и даже Елизавета II. В 1968 году у Барби появилась подруга Кристи — одна из первых темнокожих кукол.
Рут Хэндлер с мужем Эллиотом Хэндлером
Барбара Хэндлер, дочь Рут Хэндлер
Рут Хэндлер с протезом Nearly Me
Рак груди, уход с поста президентки Mattel и суд
В 1970 году у Рут Хэндлер диагностировали рак груди, ей пришлось перенести мастэктомию — операцию по удалению молочной железы. Она долго не могла найти подходящий протез и, ориентируясь на собственный опыт, приступила к разработке альтернативных вариантов. В 1975 году Хэндлер получила патент на протез Nearly Me — одноименная компания по сей день изготавливает их для женщин, перенесших мастэктомию.
В 1973 году предпринимательнице пришлось покинуть пост президентки Mattel, а спустя два года вместе с мужем вовсе уйти из компании. Это произошло на фоне слухов о финансовых махинациях. Инспекторов заинтересовала регистрация прибыли до момента доставки товара покупателю: это делалось в компании, чтобы избежать падения акций. В 1978 году супругам официально предъявили обвинения в мошенничестве и подаче ложных деклараций о доходах. Рут Хэндлер в худшем случае могла получить 41 год тюрьмы, но в итоге ее оштрафовали на 57 тыс. долларов и приговорили к 2500 часам общественных работ. «Я не разбиралась в финансах, и мне пришлось заплатить за это», — сказала она в интервью 1998 года.
Рут Хэндлер скончалась в возрасте 85 лет в Лос-Анджелесе от осложнений после операции на толстой кишке. Барби продолжает жить — и судя по популярности картины Греты Гервиг, ее образ умирать пока не собирается.