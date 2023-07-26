От рамок для фото до протеза груди: чем еще прославилась Рут Хэндлер, создательница куклы Барби

Барби стала важнейшей частью американской культуры. «Она архетипическая женская фигура, нечто, на что маленькие девочки проецируют свои идеализированные „я“», — утверждает М.Г.Лорд, авторка книги «Навсегда Барби: Самовольная биография настоящей куклы». Хэндлер хотела, чтобы будущие девушки и женщины знали, что они могут реализовать свои самые смелые мечты. Сначала в 1961 году Mattel по просьбе покупателей представила Кена — он назван в честь сына Рут и Эллиота. А в 1962 году у Барби появился собственный огромный дом, и это было поистине прогрессивным шагом, ведь в то время у американских женщин еще даже не было права открывать банковские счета. В 1965 году на прилавках появилась Барби-астронавтка, она отправилась покорять космос за четыре года до высадки человека на Луну. Фотомодель Твигги стала первой знаменитостью, у которой появилась игрушечная копия. Позднее этот список пополнили, например, Кейт Миддлтон и принц Уильям, Зендая, Наталья Водянова, Эшли Грэм и даже Елизавета II. В 1968 году у Барби появилась подруга Кристи — одна из первых темнокожих кукол.