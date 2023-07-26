СМИ: «Барби» и «Оппенгеймера» не покажут в кинотеатрах России до релиза в цифре

«Их [поставщиков] удалось вычислить по вотермаркам (цифровым меткам), которые прокатчик ставит при передаче копий фильмов киносетям или кинотеатрам. Также некоторые копии были без меток, что говорит о том, что утечка могла произойти в офисе мейджора в СНГ или структурах, связанных с ним или задействованных в работе над локализацией фильма», — рассказал один из источников «Ведомостей».