СМИ: «Барби» и «Оппенгеймера» не покажут в кинотеатрах России до релиза в цифре

«Барби» и «Оппенгеймера», релиз которых состоялся 21 июля, не покажут в российских кинотеатрах в ближайшее время. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух крупных киносетей и топ-менеджера кинопрокатной компании.
Новинки смогут показать в кинотеатрах только после цифрового релиза, который стоит ждать не раньше осени. По данным издания, это связано с тем, что голливудские мейджоры смогли вычислить схему поставок кинотеатральных копий в Россию.
«Их [поставщиков] удалось вычислить по вотермаркам (цифровым меткам), которые прокатчик ставит при передаче копий фильмов киносетям или кинотеатрам. Также некоторые копии были без меток, что говорит о том, что утечка могла произойти в офисе мейджора в СНГ или структурах, связанных с ним или задействованных в работе над локализацией фильма», — рассказал один из источников «Ведомостей».
Как голливудские студии наказали участников схемы или чем пригрозили, неизвестно. Но теперь найти предложение по продаже кинотеатральной копии фильмов практически невозможно, подчеркнул собеседник издания.
После ухода голливудских мейджоров из России новинки продолжили показываться в кинотеатрах практически одновременно со всем миром через схему предсеансового обслуживания.
Ее суть заключается в том, что сторонняя компания арендует залы кинотеатра для показов короткометражного фильма, но перед этим бесплатно демонстрирует зрителю зарубежный блокбастер. Так российская аудитория смогла посмотреть «Форсаж-10», «Человека-паука: Паутину вселенных» (511 млн рублей), «Аватара-2» и другие ленты.