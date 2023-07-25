На маркетинг «Барби» потратили больше, чем стоило производство фильма

Дебют «Барби» превзошел ожидания, заработав больше всех в самом начале показов, а Гервиг стала рекордсменкой среди режиссерок по сборам за первый уик-энд. Размер мировой кассы фильма о кукле остается неизвестным (прогнозируют 337 млн долларов), в то время как «Оппенгеймер» с рейтингом R собрал более 175 млн долларов.