На маркетинг «Барби» потратили больше, чем стоило производство фильма

Warner Bros. потратила 150 млн долларов на маркетинг «Барби» — это больше, чем бюджет производства фильма (145 млн долларов). Об этом сообщает Variety.
В рамках маркетинговой компании поклонники могли делать собственные плакаты с любимыми персонажами, забронировать дом Барби в Малибу на Airbnb, а также попробовать розовый бургер в Burger King.
Президент по маркетингу Warner Bros. Джош Голдстин заявил, что рекламная кампания фильма плотно интегрировалась в массовую культуру. По его мнению, некоторые бренды специально выпустили коллекции розовых вещей, чтобы извлечь выгоду из шумихи вокруг «Барби».
В настоящее время «Барби» опережает «Оппенгеймера» по кассовым сборам за уик-энд в США. Комедия Греты Гервиг собрала 155 млн долларов, драма Кристофера Нолана — 80,5 млн. Благодаря им минувший уик-энд в кинотеатрах стал четвертым по сборам за всю историю США.
Дебют «Барби» превзошел ожидания, заработав больше всех в самом начале показов, а Гервиг стала рекордсменкой среди режиссерок по сборам за первый уик-энд. Размер мировой кассы фильма о кукле остается неизвестным (прогнозируют 337 млн долларов), в то время как «Оппенгеймер» с рейтингом R собрал более 175 млн долларов.