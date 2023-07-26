В фильме «Барби» нашли отсылку к куклам Bratz. Все из‑за Саши и ее подруг

Фильм Греты Гервиг «Барби» дебютировал 21 июля, а обсуждения вокруг него не сбавляют допремьерные обороты. На этот раз пользователи соцсетей обнаружили отсылку к Bratz, куклам — конкурентам блондинки с пристрастием к розовому.