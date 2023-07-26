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В фильме «Барби» нашли отсылку к куклам Bratz. Все из‑за Саши и ее подруг

Виктория Шанина
Сегодня в 20:37

Фильм Греты Гервиг «Барби» дебютировал 21 июля, а обсуждения вокруг него не сбавляют допремьерные обороты. На этот раз пользователи соцсетей обнаружили отсылку к Bratz, куклам — конкурентам блондинки с пристрастием к розовому.

Согласно теории о скрытой отсылке, роль кукол Bratz выполняют школьницы из реального мира, которые не очень тепло отнеслись к появлению Барби в исполнении Марго Робби.

© Кадр из фильма «Барби»

По сюжету Барби приходит в школу к Саше — дочери сотрудницы компании Mattel Глории. Подросток сидит в компании трех подруг и прямым текстом заявляет героине Робби, что ей здесь не рады.

Основной причиной холодного приема стала слишком идеальная внешность Барби. Саша заявляет, что с момента изобретения куклы женщины стали критичнее относиться к себе.

В соцсетях обратили внимание, что школьницы похожи на четырех подруг Bratz — Сашу, Жасмин, Хлою и Джейд. И имя героини фильма эту теорию подтверждает.

© its_ivanmars/TikTok

Кроме того, иногда Глория ласково называет свою дочь Банни Бу. Так звали домашнего кролика куклы Bratz по имени Саша.

Имена остальных трех подростков в фильме Греты Гервиг не называют. Однако пользователи соцсетей сочли, что они внешне похожи на Жасмин, Хлою и Джейд.

Тиктокер Айван Марс, который называет себя кинодетективом, даже составил коллаж, в котором соотнес персонажей «Барби» и четырех кукол Bratz.

© its_ivanmars/TikTok

Некоторые пользователи при этом считают теорию об отсылке к Bratz притянутой за уши. К тому же Грета Гервиг не говорила открыто о планах оставить подобную пасхалку.

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