Геймдизайнер Хидео Кодзима хочет отправиться в космос и создать о космосе новую игру

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима хотел бы отправиться в космос и создать игру о космосе. Об этом он сказал во время премьеры документального фильма о себе, рассказал телеведущий и продюсер Summer Game Fest Джефф Кили.
«Я хочу отправиться в космос. Я хочу полететь в космос и создать игру, в которую можно будет играть в космосе… Так что, пожалуйста, кто‑нибудь, отправьте меня в космос», — процитировал Кили Кодзиму.
Насколько серьезны намерения геймдизайнера, неизвестно. Некоторые свидетели заявления Кодзимы отметили, что автор Death Stranding только пошутил насчет полета за пределы Земли.
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