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Геймдизайнер Хидео Кодзима хочет отправиться в космос и создать о космосе новую игру

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:20

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима хотел бы отправиться в космос и создать игру о космосе. Об этом он сказал во время премьеры документального фильма о себе, рассказал телеведущий и продюсер Summer Game Fest Джефф Кили.

«Я хочу отправиться в космос. Я хочу полететь в космос и создать игру, в которую можно будет играть в космосе… Так что, пожалуйста, кто‑нибудь, отправьте меня в космос», — процитировал Кили Кодзиму.

Насколько серьезны намерения геймдизайнера, неизвестно. Некоторые свидетели заявления Кодзимы отметили, что автор Death Stranding только пошутил насчет полета за пределы Земли.

Тем не менее, от Кодзимы можно ожидать самых неожиданных решений. Недаром удивительному творческому процессу японского специалиста посвящают книги, подкасты и кино.

В данный момент Кодзима работает над второй частью Death Stranding и неким проектом для Microsoft с использованием облачных технологий, а также рядом других задумок. Его студия Kojima Productions планирует выпустить фильм по мотивам Death Stranding.

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Хидео Кодзима
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