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Вышел дебютный трейлер документалки о Хидэо Кодзиме

Семён Гудошников
Сегодня в 16:00

В сети появился дебютный трейлер документалки «Hideo Kojima: Connecting Worlds» («Хидэо Кодзима: Соединяя миры»). В ролике появляются как сам геймдизайнер, так и люди, с которыми он сотрудничал, — режиссеры Гильермо дель Торо, Джордж Миллер и Николас Виндинг Рефн.

Полуторачасовой фильм осветит философию и историю Кодзимы, а также проблемы, с которыми он столкнулся как владелец собственной игровой студии. Режиссером выступил документалист Глен Милнер.

Премьера ленты состоится на кинофестивале Tribeca в июне 2023 года. Когда картина выйдет в широкий прокат, пока неизвестно.

Сам Кодзима сейчас трудится над второй частью Death Stranding и неким проектом для Microsoft с использованием облачных технологий.

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теги
Microsoft
люди
Хидэо КодзимаГильермо дель ТороНиколас РефнДжордж Миллер
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