Вышел дебютный трейлер документалки о Хидэо Кодзиме

В сети появился дебютный трейлер документалки «Hideo Kojima: Connecting Worlds» («Хидэо Кодзима: Соединяя миры»). В ролике появляются как сам геймдизайнер, так и люди, с которыми он сотрудничал, — режиссеры Гильермо дель Торо, Джордж Миллер и Николас Виндинг Рефн.
Полуторачасовой фильм осветит философию и историю Кодзимы, а также проблемы, с которыми он столкнулся как владелец собственной игровой студии. Режиссером выступил документалист Глен Милнер.
Премьера ленты состоится на кинофестивале Tribeca в июне 2023 года. Когда картина выйдет в широкий прокат, пока неизвестно.
Сам Кодзима сейчас трудится над второй частью Death Stranding и неким проектом для Microsoft с использованием облачных технологий.