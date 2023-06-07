Вышел дебютный трейлер документалки о Хидэо Кодзиме

В сети появился дебютный трейлер документалки «Hideo Kojima: Connecting Worlds» («Хидэо Кодзима: Соединяя миры»). В ролике появляются как сам геймдизайнер, так и люди, с которыми он сотрудничал, — режиссеры Гильермо дель Торо, Джордж Миллер и Николас Виндинг Рефн.