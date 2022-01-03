Хидэо Кодзима заявил, что начинает работать над новым «радикальным проектом»

Японский геймразработчик Хидэо Кодзима намерен в 2022 году работать над новым «радикальным проектом». Об этом он рассказал в собственном твиттер-аккаунте.

Кодзима планирует «всерьез начать новую работу и перейти на следующий уровень экспериментов». Каким именно будет очередной проект легендарного геймдизайнера, которого называют гением игровой индустрии, неизвестно.

Недавно компания Кодзимы Kojima Productions запустила подразделение кино, телевидения и музыки. Судя по публикации разработчика, развитие видео- и аудиоконтента также входит в число ключевых задач на год.

«Я также надеюсь наладить работу видеокоманды. И я могу начать делать что‑то вроде радиопроекта?» — написал Кодзима.