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Хидэо Кодзима заявил, что начинает работать над новым «радикальным проектом»

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:43

Японский геймразработчик Хидэо Кодзима намерен в 2022 году работать над новым «радикальным проектом». Об этом он рассказал в собственном твиттер-аккаунте.

Кодзима планирует «всерьез начать новую работу и перейти на следующий уровень экспериментов». Каким именно будет очередной проект легендарного геймдизайнера, которого называют гением игровой индустрии, неизвестно.

Недавно компания Кодзимы Kojima Productions запустила подразделение кино, телевидения и музыки. Судя по публикации разработчика, развитие видео- и аудиоконтента также входит в число ключевых задач на год.

«Я также надеюсь наладить работу видеокоманды. И я могу начать делать что‑то вроде радиопроекта?» — написал Кодзима.

Ранее Кодзима уже анонсировал создание двух новых игровых проектов — большого и бросающего вызов. Он надеется в 2022 году выйти на тот же темп работы, который был у него в 2019-м.

По прогнозу специалиста, в индустрии развлечений все сильнее будет стираться грань между различными отраслями. Стриминговые сервисы изменят игровой мир, считает Кодзима, и эти изменения будут заметны уже в 2022 году.

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