Хидэо Кодзима запустит подкаст на Spotify. Он будет посвящен процессу создания игр

Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима запустит собственный подкаст. Он выйдет на Spotify 8 сентября. В еженедельных эпизодах Кодзима расскажет о своем творческом процессе, сообщил The Verge.

Подкаст будет называться «Brain Structure». Он станет доступен одновременно на японском и английском языках. По словам создателей, подкаст окажется «глубоким погружением» в мозг Кодзимы, которое прольет свет на его креативный процесс.

Вместе с Кодзимой в подкасте появятся гости из различных сфер. В их числе будет ведущий Джеофф Кейли из шоу Opening Night Live.

«Я надеюсь провести хорошо время, получая и делясь вдохновением со слушателеми со всего мира», — прокомментировал новость сам Кодзима.

В данный момент геймдизайнер работает над эксклюзивной игрой для Xbox, а также, вероятно, над сиквелом его хита Death Stranding. Кроме того, в СМИ ходят слухи, что Кодзима может выпустить хоррор-игру под названием Overdose.

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