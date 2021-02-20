Геймдизайнер Хидэо Кодзима напишет книгу о своем творческом процессе

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима, известный как создатель игр Metal Gear Solid и Death Stranding, напишет книгу о своем творческом процессе. Об этом сообщил IGN.

Книга будет называться «Творческий ген». В ней прославленный разработчик игр расскажет о том, что вдохновляет его и влияет на его креативный подход. В частности, Кодзима поделится своей страстью к кинематографу и в том числе в экшн-фильмам.

Художник, которого в индустрии считают настоящим гением, раскроет подробности создания популярных игр. Например, из его книги можно будет узнать, как картины «Большой побег» и «Побег из Нью-Йорка» легли в основу Metal Gear.

«Творческий ген» появится в продаже осенью 2021 года. Книгу опубликует калифорнийская компания-издатель манги и аниме VIZ Media. Можно ли будет почитать сочинение Кодзимы на русском языке, пока неизвестно.

Последний крупный релиз Кодзимы — Death Stranding — вышел в 2019 году. «Афиша Daily» рассказывала об игре, публиковала саундтрек к ней от Bring Me the Horizon и описывала поездку Кодзимы в Москву на презентацию. Кроме того, мы писали о любимых фильмах геймдизайнера и анонсировали экранизацию Metal Gear с участием Оскара Айзека.