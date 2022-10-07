Хидэо Кодзима рассказал, что в сиквеле Death Stranding появится Эль Фэннинг

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима рассказал, что в сиквеле игры Death Stranding появится американская актриса Эль Фэннинг, известная по фильму «Неоновый демон» и сериалу «Великая». Об этом написал Forbes.

Поклонники Кодзимы заподозрили, что Фэннинг будет участвовать в проекте еще в середине сентября, после выставки «Tokyo Game Show». Тогда компания геймдизайнера показала тизер с силуэтом девушки.

Теперь сам «гений» (так Кодзиму называют в игровой индустрии) подтвердил, что образ Фэннинг будет использован в игре. Каким образом это произойдет, он не уточнил.

Новые подробности об игре Кодзима пообещал раскрыть на фестивале PAX — он состоится уже в ближайшие выходные, 8–9 октября. Затем разработчики игры покажут новый тизер. По предположению Forbes, это может случиться на шоу «The Game Awards» в декабре.

В оригинальном Death Stranding также принимали участие голливудские актеры: Норман Ридус, Мадс Миккельсен и Леа Сейду.

В сентябре на Spotify вышел подкаст «Brain Structure», в котором Хидэо Кодзима делится деталями своего творческого процесса. В 2021 году он также выпустил книгу «Творческий ген».

Помимо игры, которая, предположительно, станет продолжением Death Stranding, Кодзима работает в данный момент над эксклюзивным релизом для Xbox. Кроме того, в СМИ ходят слухи, что мастер может выпустить хоррор-игру под названием Overdose.