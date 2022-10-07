Реклама
Новости
Оксимирона и Дмитрия Глуховского внесли в списки иноагентов
21:16
СМИ: adidas пересмотрит контракт с Канье Уэстом
21:01
Посол Индонезии: Зеленский и Путин приедут на саммит G20 в Индонезии
20:59
70% россиян находятся в тревоге, в Петербурге отменили Новый год и другие новости дня
20:53
Дайджест
Netflix опубликовал трейлер нового фильма с Линдсей Лохан — «Влюбиться в Рождество»
20:52
Из соцсетей Эль Фэннинг
Хидэо Кодзима рассказал, что в сиквеле Death Stranding появится Эль Фэннинг
20:09
АТОР: Шри-Ланка готова дистанционно открывать карты Visa и Mastercard для россиян
19:52
Везшему Ксению Собчак водителю дали два года колонии-поселения за смертельное ДТП под Сочи
19:26
AMC+ представил трейлер экранизации романов Энн Райс «Мэйфейрские ведьмы»
19:13
Институт музыкальных инициатив приостановит работу с 1 ноября
18:52
«Новости Татарстан-24»/YouTube
Завершено расследование дела Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе в мае 2021-го
18:50
«Клуб полуночников» поставил рекорд по количеству джампскейров в одной серии
18:34
Петербургский Дом книги вновь откроется в Доме Зингера в ноябре
18:13
Meta* обнаружила возможную утечку данных более 1 млн пользователей Facebook*
18:07
В Индонезии двух полицейских уволили за то, что они лизнули торт для военного командования
18:03
Matthew TenBruggencate/Unsplash
ООН назначила спецдокладчика по оценке соблюдения прав человека в России
17:46
Торжественную церемонию кинопремии «Ника» перенесли на 2023-й. Награды вручат за два года сразу
17:28
В Петербурге отменили празднование Нового года, чтобы направить больше денег на фронт
16:49
На острове Пасхи произошел пожар. Пострадали местные моаи
16:38
Люксембургский холдинг GFG продает Lamoda совладельцу «Стокманна»
16:13
Хидэо Кодзима рассказал, что в сиквеле Death Stranding появится Эль Фэннинг
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:09

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима рассказал, что в сиквеле игры Death Stranding появится американская актриса Эль Фэннинг, известная по фильму «Неоновый демон» и сериалу «Великая». Об этом написал Forbes.

Поклонники Кодзимы заподозрили, что Фэннинг будет участвовать в проекте еще в середине сентября, после выставки «Tokyo Game Show». Тогда компания геймдизайнера показала тизер с силуэтом девушки.

Теперь сам «гений» (так Кодзиму называют в игровой индустрии) подтвердил, что образ Фэннинг будет использован в игре. Каким образом это произойдет, он не уточнил.

Новые подробности об игре Кодзима пообещал раскрыть на фестивале PAX — он состоится уже в ближайшие выходные, 8–9 октября. Затем разработчики игры покажут новый тизер. По предположению Forbes, это может случиться на шоу «The Game Awards» в декабре.

В оригинальном Death Stranding также принимали участие голливудские актеры: Норман Ридус, Мадс Миккельсен и Леа Сейду.

В сентябре на Spotify вышел подкаст «Brain Structure», в котором Хидэо Кодзима делится деталями своего творческого процесса. В 2021 году он также выпустил книгу «Творческий ген».

Помимо игры, которая, предположительно, станет продолжением Death Stranding, Кодзима работает в данный момент над эксклюзивным релизом для Xbox. Кроме того, в СМИ ходят слухи, что мастер может выпустить хоррор-игру под названием Overdose.

Подробности по теме
Мадс Миккельсен: «Хидэо Кодзима — гений, а я нет»
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Хидео КодзимаХидэо КодзимаМадс Миккельсен
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение