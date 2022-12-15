Студия Kojima Productions выпустит фильм по мотивам игры Death Stranding при содействии Hammerstone Studios. Об этом сообщил Deadline.
Продюсерами экранизации выступят Алекс Лебовици и создатель Death Stranding Хидео Кодзима. Фильм будет полностью профинансирован Hammerstone Studios. Исполнительным продюсером проекта станет Аллан Унгар.
Игра Death Stranding вышла на PlayStation 4 в 2019 году. Она объединила более 10 млн игроков, а в ее создании задействовали голливудских звезд, в том числе Нормана Ридуса, Мадса Миккельсена, Лею Сейду, Гильермо дель Торо и Маргарет Куэлли.
Будут ли эти артисты участвовать в киноадаптации игры, неизвестно. Детали сюжета будущего фильма также не раскрываются. Игра была посвящена приключениям в мире, где открылась дверь между мирами живых и мертвых.
По информации СМИ, в фильме по мотивам Death Stranding появятся новые элементы и персонажи, которых не было в игре. В данный момент экранизация находится на стадии разработки. Кто станет сценаристом и режиссером ленты, пока не ясно.
«В отличие от других крупнобюджетный адаптаций видеоигр, это будет нечто гораздо более интимное и приземленное. Наша цель — по-новому определить, какой может быть адаптация видеоигры, когда у вас есть творческая свобода», — сказал Лебовици.