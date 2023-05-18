Сет Макфарлейн приостановил работу над «Гриффинами» и «Американским папашей»

Сет Макфарлейн присоединился к бастующим сценаристам и приостановил работу над «Гриффинами» и «Американским папашей», сообщает Deadline. Вместе с ним шоу покинули и другие шоураннеры обоих проектов, уточняет издание.
16 мая продюсер был замечен на акции в Лос-Анджелесе с табличкой в руках. В видео он говорит: «Это поворотный момент для нашего искусства. По-моему, нам всем нужно выйти на улицы и показать максимальную поддержку, потому что эти ребята [сценаристы — прим.ред.] и делают всё шоу. Без них не было бы и меня. Наверняка это понимают даже те, кто не участвует в индустрии. Мне повезло быть рядом со сценаристами гораздо умнее меня, и я надеюсь, что так будет дальше. Я уверен, что конфликт будет разрешен, но это должно случиться как можно скорее».
Производство обоих сериалов не пострадает от забастовки сценаристов. 21 сезон «Гриффинов» закончился в мае. 20 сезон «Американского папаши» уйдет с эфира только через три месяца, но сериалу должно хватить уже готовых сценариев.
В США продолжается забастовка Гильдии сценаристов. Они требуют повышения отчислений от стриминговых платформ и установления минимального срока работы над каждым шоу. Стачка уже привела к задержке в производстве различных фильмов и сериалов — например, «Блейда», «Очень странных дел» или приквела «Игры престолов». Продолжающийся протест обходится штату Калифорния в 30 млн долларов в день.