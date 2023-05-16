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Забастовка сценаристов в США обходится Калифорнии в 30 млн долларов в день

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:43

Гильдия сценаристов США (WGA) подсчитала, в какую сумму обходится экономике Калифорнии продолжающаяся забастовка. Об этом сообщает Deadline.

Прогноз гильдии основывается на оценке Института Милкена, согласно которой 100-дневная забастовка сценаристов в 2007–2008 годах обошлась экономике штата примерно в 2,1 млрд долларов (или около 21 млн долларов в день).

С учетом инфляции текущая забастовка обходится Калифорнии в 30 млн долларов в день. Если она тоже продлится 100 дней, то экономика штата может понести ущерб в размере 3 млрд долларов.

Первая за пятнадцать лет забастовка Гильдии сценаристов США началась 2 мая из‑за сорванной сделки с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount и Sony.

Сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей. Однако продюсированием и режиссурой при этом они могут продолжать заниматься. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах и ходе забастовки.

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NetflixAmazonAppleWalt Disney
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