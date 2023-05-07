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Финальный сезон «Очень странных дел» столкнулся с задержками из‑за забастовки сценаристов

Виктория Шанина
Сегодня в 09:54

Создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Даффер приостановили работу над сериалом из‑за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом братья Даффер сообщили в твиттере @strangerwriters, где уже несколько лет публиковались посты, посвященные сценаристам сериала.

«Дафферы здесь. Написание сценария обычно продолжается даже после старта съемок. Мы бы рады начать производство с нашим замечательным актерским составом и съемочной группой, но во время этой забастовки это невозможно», — пишут авторы проекта.

Они выразили надежду, что в ближайшее время стороны конфликта смогут договориться и «все смогут вернуться к работе».

2 мая Гильдия сценаристов США объявила первую за 15 лет забастовку. Все из‑за сорванной сделки с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount и Sony, переговоры по которой длились шесть недель.

Профсоюз утверждает, что студии и стриминги не согласились на какие‑либо гарантии уровня еженедельной занятости, а также блокировали предложения по минимизации неоплачиваемой работы и регулированию использования ИИ, таких как ChatGPT.

Начиная с 2 мая сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей. Однако продюсированием и режиссурой при этом они могут продолжить заниматься. Здесь «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах и ходе забастовки.

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