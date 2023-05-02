Гильдия сценаристов США объявила первую за 15 лет забастовку

В США Гильдия сценаристов (WGA) договорилась о первой за 15 лет забастовке после того, как шестинедельные переговоры о заключении трудового соглашения с голливудскими студиями сорвались. Об этом сообщает Axios.
Забастовка начнется 2 мая. На ее время сценаристы немедленно прекратят выполнение любых писательских обязанностей. Однако на это время они могут заниматься продюсированием и режиссурой.
В течение шести недель WGA вела переговоры с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount и Sony с намерением заключить справедливую сделку, но ответы студий оказались «совершенно недостаточными».
Профсоюз утверждает, что студии и стриминги не согласились на какие‑либо гарантии уровня еженедельной занятости, а также блокировали предложения по минимизации неоплачиваемой работы и регулированию использования ИИ, таких как ChatGPT.
Решение о забастовке окажет немедленное влияние на вечерние шоу. Если она продлится дольше, это может привести к срыву телевизионного сезона, так как сценаристы осенних премьер обычно приступают к работе в мае или июне.
Последняя забастовка WGA прошла в 2007 году и длилась 100 дней. За этот период ущерб составил от 1,3 до 2,1 млрд долларов. Тогда сезоны сериалов «Во все тяжкие» и «Доктор Хаус» вышли с меньшим количеством эпизодов, а некоторые киноленты провалились в кинопрокате из‑за отсутствия должной редактуры.