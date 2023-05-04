В США бастуют сценаристы. Чего они хотят и чем это грозит?

В апреле 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) объявила о забастовке, после того как шестинедельные переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) не привели к соглашению. Бастующие сценаристы со 2 мая отказываются выполнять свою работу в знак протеста против низкой зарплаты и плохих условий труда. «Афиша Daily» попыталась разобраться в причинах забастовки, ее влиянии на индустрию и возможных последствиях.
Почему сценаристы бастуют?
Основное требование писателей — увеличить процент доходов от стримингов (Netflix, Amazon и Hulu). Согласно соглашению между WGA и AMPTP, заключенному в 2017 году, сценаристы получают процент от дохода проектов, транслирующихся на телевидении или в кинотеатрах, онлайн-кинотеатры туда не входят. Гильдия сценаристов США хочет включить стриминги в новое соглашение.
Сценаристы заявляют, что из‑за роста популярности стримингов их доход уменьшился. На телевидении сценаристам часто платят за серию. Как правило, одно телешоу выпускает 22 и более эпизодов в каждом сезоне, а в сериалах для стриминговых площадок всего 8–13 серий. При этом гонорары, которые получают после релиза создатели проекта (это не только сценаристы, а также актеры и продюсеры), у стриминговых сериалов меньше из‑за эксклюзивности, поэтому сценаристы требуют больших выплат в случаях популярности сериала и роста международных подписчиков. Вдобавок WGA настаивает на увеличении отчислений в пенсионный фонд и здравоохранение из заработка сценаристов до 429 млн долларов в год, но AMPTP согласен лишь на 86 млн.
Также сценаристы требуют пересмотра условий труда. Они хотят установить минимальное количество недель работы над одним шоу и минимальное количество сценаристов в одном проекте, а также участвовать в производстве и постпродакшене ради продюсерского опыта. Отдельное внимание WGA уделяет искусственному интеллекту: сценаристы не против его использования, если это не повлияет на их заработок и не отменит их авторства.
Какой была забастовка сценаристов в 2007-м?
Нынешняя забастовка — не первый случай, когда американские сценаристы объединяются в знак протеста против «несправедливых условий труда». В 2007 году WGA объявила 100-дневную забастовку, требуя отчислений от продаж DVD и только-только зарождавшегося стриминга. В результате выход телешоу и фильмов переносился либо вовсе отменялся, забастовка обошлась индустрии примерно в 2,5 млрд долларов.
Одним из самых показательных последствий забастовки 2007 года стало ее влияние на франшизу о Джеймсе Бонде. Производство 22-го фильма о британском агенте «Квант милосердия», который изначально планировалось выпустить в 2008 году, был перенесен на 2009-й. Некоторые предполагают, что задержка стала одной из причин неутешительных кассовых сборов.
В соцсетях вспомнили, как во время предыдущей забастовки телеведущий Конан О’Брайен раскручивал на столе во время своей передачи обручальное кольцо, чтобы хоть как‑то занять эфир, — сценаристы в это время пикетировали на улицах.
Сколько может продлиться забастовка и как она повлияет на телеканалы и стриминги?
Несмотря на забастовку и давление профсоюза сценаристов, некоторые авторы продолжают работу. WGA не может запретить шоураннерам приходить на работу в качестве продюсеров, пока они ничего не пишут.
Если забастовка затянется минимум на два месяца, то велика вероятность срыва осеннего сезона у кабельных телеканалов. Vulture пишет, что зрители моложе 40 лет практически не смотрят эфирное телевидение, но его аудитория все еще большая — последние пять-восемь лет в вещательном бизнесе наблюдается двузначный спад, но его показатели все еще имеют значение и приносят большие деньги. Реалити-шоу, новости, спорт, ток-шоу и другие развлекательные передачи без сценария не подпадают под действие соглашения WGA и будут продолжаться.
Стриминги, в свою очередь, не публикуют контент в прямом эфире, поэтому у них есть своего рода заначка. Но сколько месяцев каждый стриминг сможет обходиться без нового контента, неизвестно.
Выживаемость киностудий без нового материала еще больше, но уже через год может оказаться, что им нечего показывать. Если у фильма уже есть готовый сценарий, проблем быть не должно. Но если его нужно будет переписать во время производства, сценарист WGA будет недоступен. Забастовка, которая продлится несколько месяцев, может привести к задержке производства фильмов, сценарии для которых еще не готовы.
Могут ли устроить свои забастовки актеры и режиссеры?
Забастовки могут устроить не только сценаристы, но другие участники кинопроизводства. Контракты Гильдии актеров (SAG-AFTRA) и Гильдии режиссеров (DGA) с Альянсом истекают 30 июня. Variety со ссылкой на источник отмечает, что у постановщиков тоже есть свои вопросы для обсуждения.
Однако в SAG-AFTRA и DGA запрещено устраивать забастовки. Актеры или режиссеры могут решить не выходить на работу во время забастовки WGA, но их можно заменить или даже — гипотетически — подать на них в суд, если они нарушат договор.
Какие шоу уже перестали выходить
Из‑за забастовки уже приостановились, «Jimmy Kimmel Live!» («Джимми Киммел в прямом эфире»), «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» («Ночное шоу с Джимми Фэллоном»), «Late Night with Seth Meyers» («Поздней ночью с Сетом Майерсом), «Real Time with Bill Maher» («Реальное время с Биллом Махером») и другие шоу. Сценаристы пишут сюжет всех этих передач и сопровождают выпуски вплоть до показа на телеэкране. Телеканалы NBC, ABC и CBS, которые выпускают эти программы, в вечернее время будут транслировать предыдущие эпизоды.
Зрители могут долгое время не замечать перебоев: шоу, которые уже отсняли, но еще не показывали, выйдут в эфир. Съемки многих программ уже завершились, но некоторым только предстоит разработка.
Кто поддержал бастующих
Некоторые звезды поддержали бастующих сценаристов на красной дорожке церемонии Met Gala.
«Все изменилось со стримингом, и каждый должен получать компенсацию за свою работу», — сказала Аманда Сейфрид. Телеведущий Джимми Фэллон заявил, что полностью поддерживает WGA: «У меня не было бы шоу, если бы не мои сценаристы». Он предположил, что его шоу может взять паузу на время забастовки.
«Это все, что я могу сделать, чтобы поддержать гильдию. На самом деле я тоже в гильдии, так что да. Я не могу делать свое шоу без них. Я поддерживаю всю свою команду», — поделился Фэллон.
«Студии не давали сценаристам то, в чем они нуждались, затем испортили некоторые из моих любимых шоу, а также показали мне мощь творческого сообщества, частью которого я являюсь 15 лет. Давай драться», — написала телевизионный сценарист Аланна Беннетт. В соцсетях появилась фотография сценариста и продюсера шоу «Saturday Night Live» Стива Хиггинса.
Солидарность также проявили актеры Элизабет Олсен, Джон Легуизамо и Брайан Тайри Генри. Бастующих также поддержали сценаристы «Человека-паука: Паутина вселенных» Фил Лорд и Кристофер Миллер, сценарист «Прометея» и «Стартрека: Возмездие» Деймон Линделоф и режиссер Дэнни Стронг («За пропастью во ржи»).