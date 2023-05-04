В США бастуют сценаристы. Чего они хотят и чем это грозит?

Сценаристы заявляют, что из‑за роста популярности стримингов их доход уменьшился. На телевидении сценаристам часто платят за серию. Как правило, одно телешоу выпускает 22 и более эпизодов в каждом сезоне, а в сериалах для стриминговых площадок всего 8–13 серий. При этом гонорары, которые получают после релиза создатели проекта (это не только сценаристы, а также актеры и продюсеры), у стриминговых сериалов меньше из‑за эксклюзивности, поэтому сценаристы требуют больших выплат в случаях популярности сериала и роста международных подписчиков. Вдобавок WGA настаивает на увеличении отчислений в пенсионный фонд и здравоохранение из заработка сценаристов до 429 млн долларов в год, но AMPTP согласен лишь на 86 млн.