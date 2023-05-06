Marvel остановила производство «Блейда» за месяц до съемок

К тому же многие проекты Marvel дорабатывает на лету или закладывает в бюджет пересъемки для них. На время забастовки членам Гильдии разрешено заниматься только несценарной работой, исполнять лишь режиссерские, продюсерские или актерские задачи. Среди участников Гильдии Райан Рейнольдс и Эрик Пирсон, и если протест окажется долгим, они никак не смогут повлиять на персонажей в «Дедпуле 3» и «Громовержцах».