Marvel остановила производство «Блейда» за месяц до съемок

Marvel пришлось остановить предпродакшен «Блейда» из‑за забастовки Гильдии сценаристов, рассказали источники Hollywood Reporter. Съемочная группа узнала об этом за месяц до начала съемок, причем это уже вторая остановка в работе над фильмом.
«Блейд» стал первой крупной картиной, на которую повлиял начавшийся 2 мая протест. Недавно Marvel наняли шоураннера «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто для доработки сценария, но «времени на это нет», говорит источник издания.
Вернуться к производству фильма планируют после окончания забастовки, трудно спрогнозировать, когда это случится. Издание напоминает, что протест сценаристов 2007 года затронул «Звездный путь» и негативно сказался на работе над «Трансформерами: Месть падших», «Броском кобры» и «Квантом милосердия».
Для Marvel ситуация осложняется ещё и тем, что компания одновременно работает сразу над 3 фильмами и 2 сериалами. «Их производство стоит миллиарды долларов. Оно находится под угрозой срыва, и это многих беспокоит», — комментирует источник издания. Если забастовка продлится хотя бы месяц, студии придется сдвигать даты релиза.
Сейчас уже идут съемки «Капитана Америки: Новый мировой порядок», в конце мая должны начаться съемки «Дедпула 3», а в июне — «Громовержцев». Кроме этого, камеры и актеры работают на площадках «Агаты: Ковена хаоса» и «Чудо-человека».
Также продолжается кастинг для «Фантастической четверки». Ее собираются снимать в январе 2024 года, но этот фильм тоже может пострадать, если протест затянется на полгода.
К тому же многие проекты Marvel дорабатывает на лету или закладывает в бюджет пересъемки для них. На время забастовки членам Гильдии разрешено заниматься только несценарной работой, исполнять лишь режиссерские, продюсерские или актерские задачи. Среди участников Гильдии Райан Рейнольдс и Эрик Пирсон, и если протест окажется долгим, они никак не смогут повлиять на персонажей в «Дедпуле 3» и «Громовержцах».