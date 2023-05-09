Джордж Р.Р.Мартин приостановил работу над приквелом «Игры престолов» из‑за забастовки сценаристов

По словам писателя, сценарист проекта Айра Паркер и его команда присоединились к участию в пикетах. «Продолжается забастовка сценаристов. Никто, по крайней мере ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора», — заявил Мартин.