Джордж Р.Р.Мартин приостановил работу над приквелом «Игры престолов» из‑за забастовки сценаристов

Джордж Р.Р.Мартин объявил на своем сайте, что работа над приквелом «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» приостановлена из‑за забастовки Гильдии сценаристов США (WGA).
По словам писателя, сценарист проекта Айра Паркер и его команда присоединились к участию в пикетах. «Продолжается забастовка сценаристов. Никто, по крайней мере ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора», — заявил Мартин.
Ранее создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Даффер приостановили работу над сериалом из‑за забастовки Гильдии сценаристов США. Они выразили надежду, что в ближайшее время стороны конфликта смогут договориться и «все смогут вернуться к работе».
Сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей. Однако продюсированием и режиссурой при этом они могут продолжать заниматься. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах и ходе забастовки.