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Джордж Р.Р.Мартин приостановил работу над приквелом «Игры престолов» из‑за забастовки сценаристов

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:29

Джордж Р.Р.Мартин объявил на своем сайте, что работа над приквелом «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» приостановлена из‑за забастовки Гильдии сценаристов США (WGA).

По словам писателя, сценарист проекта Айра Паркер и его команда присоединились к участию в пикетах. «Продолжается забастовка сценаристов. Никто, по крайней мере ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора», — заявил Мартин.

Ранее создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Даффер приостановили работу над сериалом из‑за забастовки Гильдии сценаристов США. Они выразили надежду, что в ближайшее время стороны конфликта смогут договориться и «все смогут вернуться к работе».

Первая за 15 лет забастовка Гильдии сценаристов США началась 2 мая из‑за сорванной сделки с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount и Sony.

Сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей. Однако продюсированием и режиссурой при этом они могут продолжать заниматься. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах и ходе забастовки.

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