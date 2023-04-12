Софья Сапега, осужденная в Беларуси на шесть лет, согласилась на экстрадицию в Россию

Софья Сапега, приговоренная в Беларуси к шести годам колонии, согласилась на экстрадицию в Россию для отбывания дальнейшего наказания на территории страны. Об этом сообщает посольство РФ в Беларуси.
«Техническими деталями процедуры экстрадиции занимаются российские и белорусские правоохранительные органы», — заявили в посольстве. Там также добавили, что жалоб от Сапеги «на условия содержания и состояние здоровья» не поступало.
О том, что Сапегу переведут отбывать наказание из Беларуси в Россию, стало известно 2 апреля. Ходатайство о переводе девушки подали в Минюст России мать Софьи и ее биологический отец. Белорусская сторона была не против ее возвращения на родину.
Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Тогда же был задержан и ее молодой человек Роман Протасевич, бывший главред телеграм-каналов Nexta (позднее признанных в Беларуси террористическими организациями).
В мае 2022-го Гродненский областной суд в Беларуси приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ее обвиняли в разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных. По версии следствия, Сапега вместе с другими людьми, включая иностранцев, создала и администрировала ряд телеграм-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты.
В декабре 2021-го и июне 2022-го Сапега просила Александра Лукашенко о помиловании. Белорусский президент говорил, что считает возможным передать Сапегу в Россию. «Она же россиянка. У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — отмечал он. В январе 2023-го Лукашенко отказал Сапеге в помиловании.