Софья Сапега, осужденная в Беларуси на шесть лет, согласилась на экстрадицию в Россию

В декабре 2021-го и июне 2022-го Сапега просила Александра Лукашенко о помиловании. Белорусский президент говорил, что считает возможным передать Сапегу в Россию. «Она же россиянка. У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — отмечал он. В январе 2023-го Лукашенко отказал Сапеге в помиловании.