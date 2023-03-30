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Аккаунт Илона Маска занял первое место по числу подписчиков в Twitter

Денис Ламехов
Сегодня в 12:45

Аккаунт американского предпринимателя Илона Маска занял первое место по числу подписчиков в Twitter — он обогнал страницу экс-президента США Барака Обамы, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

При этом в профиле у обоих сейчас указана одна и та же цифра: 133 млн фолловеров, без указания десятых или сотых долей. В самом перечне рекордов записи о Маске нет — сообщение размещено в новостном разделе.

«Илон Маск набрал самое большое число подписчиков в Twitter через пять месяцев после покупки платформы за 44 млрд долларов», — указано в тексте.

По подсчетам Книги рекордов Гиннесса, с момента приобретения соцсети бизнесменом на его аккаунт подписались более 23 млн пользователей. Ежедневно на миллиардера подписывается около 100 тыс. человек.

Маск закрыл сделку по покупке платформы в октябре 2022-го. С этого момента в компании стартовала перестройка: новый владелец уволил прежнее руководство и сократил штат с 7500 до 2000 человек.

Кроме того, бизнесмен разблокировал страницу Канье Уэста (правда, затем соцсеть вновь отправила его в бан), повысил стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включил в нее синюю галочку верификации, заявил о вмешательстве Twitter в выборы и прекратил борьбу платформы с фейками про коронавирус.

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