Аккаунт Илона Маска занял первое место по числу подписчиков в Twitter

Аккаунт американского предпринимателя Илона Маска занял первое место по числу подписчиков в Twitter — он обогнал страницу экс-президента США Барака Обамы, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
При этом в профиле у обоих сейчас указана одна и та же цифра: 133 млн фолловеров, без указания десятых или сотых долей. В самом перечне рекордов записи о Маске нет — сообщение размещено в новостном разделе.
По подсчетам Книги рекордов Гиннесса, с момента приобретения соцсети бизнесменом на его аккаунт подписались более 23 млн пользователей. Ежедневно на миллиардера подписывается около 100 тыс. человек.
Кроме того, бизнесмен разблокировал страницу Канье Уэста (правда, затем соцсеть вновь отправила его в бан), повысил стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включил в нее синюю галочку верификации, заявил о вмешательстве Twitter в выборы и прекратил борьбу платформы с фейками про коронавирус.