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Twitter разблокировал Канье Уэста после того, как соцсеть купил Илон Маск

Аккаунт рэпера Канье Уэста в твиттере вновь стал доступным, заметил Axios. Незадолго до этого соцсеть купил бизнесмен Илон Маск, пообещавший отменить пожизненные баны.

Пока неясно, есть ли у самого Уэста доступ к профилю и может ли он публиковать посты.

Аккаунт Уэста в твиттере заблокировали за антисемитское высказывание 9 октября. Он написал, что собирается устроить «death con 3» на евреев (DEFCON — это американская шкала готовности вооруженных сил, где третья стадия означает повышенную боеготовность), и назвал Марка Цукерберга «моим nigga».

28 октября Маск возглавил Twitter, завершив покупку за 44 млрд долларов. Первым шагом предпринимателя на новом посту стало увольнение прежнего руководства — генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала.